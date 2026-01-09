Edoardo Bove, listo para volver al fútbol de la mano del Watford tras su colapso cardíaco

Edoardo Bove, tras superar su colapso cardíaco, se acerca a un fichaje por el Watford que marcará su regreso al fútbol profesional

El mediocentro italiano Edoardo Bove, quien sufrió un colapso durante un partido en diciembre de 2024, está muy cerca de iniciar una nueva etapa en el Watford, tras desvincularse oficialmente de la Roma. La rescisión de contrato le permite al jugador, de 23 años, explorar oportunidades fuera de Italia, dado que su desfibrilador subcutáneo le impide disputar competiciones en la Serie A según la normativa médica vigente.

Una oportunidad de renacer en Inglaterra

Para Bove, el posible fichaje por el Watford, actualmente en la Championship, representa mucho más que un simple cambio de club. Tras formarse en entornos de alto nivel como la Roma y competir cedido en la Fiorentina, el paso a Inglaterra se percibe como un desafío que combina crecimiento personal y profesional. En el equipo dirigido por Javi Gracia, Bove tendría la posibilidad de asumir un papel central en el mediocampo, participando activamente en la lucha por los playoffs que pueden devolver al Watford a la Premier League.

Perfil y valor para el Watford

El club inglés busca reforzar su plantilla con talento joven, de formación sólida y con potencial de desarrollo, sin incurrir en grandes gastos de traspaso. La llegada de Bove como agente libre encaja perfectamente en esa estrategia, aportando energía, técnica y ambición a un equipo que combina jóvenes promesas con jugadores experimentados.

El colapso que marcó su carrera

Bove sufrió un desvanecimiento durante un encuentro de la Fiorentina ante el Inter de Milán, entrando en paro cardiorrespiratorio en el minuto 17 del partido. Las imágenes de sus compañeros alarmados dieron la vuelta al mundo. Gracias a la rápida intervención médica, Bove salvó su vida, aunque desde entonces no ha podido volver a jugar en Italia.

Tras aquel episodio, el italiano se implantó un desfibrilador, un dispositivo que le impide cumplir con los protocolos cardiológicos de la Serie A. Por ello, su continuidad en Italia no era viable, haciendo que un traslado a Inglaterra se convirtiera en la mejor alternativa para reanudar su carrera.

Preparación y adaptación

Aunque su incorporación al Watford aún no es oficial, las negociaciones están muy avanzadas y el jugador ha mostrado voluntad clara de unirse al club inglés. Su regreso a la actividad será progresivo: primero deberá recuperar el ritmo de competición y luego reincorporarse plenamente al medio campo, aportando su visión de juego y calidad técnica.

En palabras de Bove, “mi vida siempre ha girado en torno al fútbol; volver a jugar es algo inconcebible de perder”, mostrando su determinación por superar la adversidad y continuar desarrollando su carrera en un entorno seguro y competitivo.

Con su llegada, el Watford no solo ganaría un futbolista con talento y proyección, sino también una historia de resiliencia y superación que puede inspirar a todo el equipo en la lucha por regresar a la Premier League.