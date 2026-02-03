Cristiano Ronaldo sigue negándose a jugar y pone en duda su continuidad en Al-Nassr

Cristiano Ronaldo está en duda sobre su futuro en Al-Nassr tras negarse a jugar por desacuerdos con la gestión del club y el Fondo de Inversión Pública

La figura de Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la atención en Arabia Saudí. El delantero portugués no participó en el partido frente al Al-Riyadh, despertando dudas sobre su continuidad en el Al-Nassr. Según el medio portugués A Bola, el astro no se sentiría cómodo con la gestión del club y habría decidido negarse a jugar como forma de expresar su descontento.

El contrato de CR7, que firmó una renovación en junio de 2025 hasta 2027, le garantiza uno de los salarios más altos del mundo del fútbol. Sin embargo, estas tensiones podrían abrir la puerta a un posible adiós del club que lo recibió en 2022.

Conflicto con el Fondo de Inversión Pública

El origen de la disputa estaría relacionado con la política de fichajes del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, propietario de varios clubes como Al-Nassr, Al Hilal, Al Ahli y Al Ittihad. Cristiano Ronaldo considera que las decisiones del fondo favorecen a otros equipos, especialmente al Al Hilal, dificultando que su club compita en igualdad de condiciones.

Esta percepción habría llevado al portugués a no jugar en el reciente encuentro, aunque el Al-Nassr se impuso 1-0. La situación generó un debate sobre posibles sanciones, ya que según las normas de la FIFA, negarse a jugar puede conllevar indemnizaciones y sanciones deportivas.

Cláusulas, salario y posibles salidas

El contrato de Cristiano Ronaldo le garantiza 208 millones de euros al año tras la renovación, una cifra histórica. A pesar de esto, el jugador cuenta con una cláusula de rescisión, lo que le permitiría explorar ofertas de otros clubes si decide salir de Arabia Saudí.

Entre los destinos posibles se mencionan Estados Unidos y un posible regreso a Europa, donde a sus casi 41 años aún sería un fichaje atractivo. Su contrato, ya fuera del periodo protegido de la FIFA, facilita la negociación de su salida sin riesgo de sanción deportiva prolongada.

El impacto del traspaso de Benzema

La reciente transferencia de Karim Benzema del Al Ittihad al Al Hilal habría sido la “gota que colmó el vaso” para Cristiano. Según Record, Ronaldo percibe que el fondo de inversión favorece al Al Hilal, limitando las posibilidades de Al-Nassr de competir por el título. Tras 19 jornadas, el equipo de Ronaldo se encuentra a solo un punto del líder, intensificando la presión por resultados y refuerzos.

Protagonismo y reconocimiento

Cristiano siente que merece más respeto por su papel en la promoción del fútbol saudí y por aceptar funciones como embajador del Mundial 2034 en el país. Su ausencia en el último partido y la tensión generada podrían derivar en un cambio de rumbo en su carrera, mientras la prensa local y los seguidores esperan una decisión definitiva sobre su futuro.

El debate sobre Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí no solo afecta a su club, sino que también marca un precedente sobre la relación entre jugadores estrella y el Fondo de Inversión Pública en la liga saudí.