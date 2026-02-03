Benzema ya habla como nuevo jugador del Al Hilal: “Estoy muy feliz de estar aquí”

Karim Benzema, nuevo jugador del Al Hilal, se mostró entusiasmado: “Estoy muy feliz de estar aquí y espero dar lo mejor de mí para el club y la afición”.

El Al Hilal oficializó el fichaje de Karim Benzema en el último día del mercado, y el delantero francés se dirigió a la afición a través de un vídeo publicado por el club. “Estoy muy feliz de estar aquí”, afirmó Benzema, mostrando entusiasmo por su nueva etapa y dejando un guiño de complicidad con los seguidores: “Ya nos veremos, si Dios quiere”.

El atacante de 38 años llega procedente del Al Ittihad, club con el que mantenía un conflicto por la renovación de su contrato, y firmará con el equipo liderado por Simone Inzaghi hasta junio de 2027.

Del Al Ittihad al Al Hilal

Benzema aterriza en el Al Hilal, actual líder de la Saudi Pro League, tras dos temporadas y media en el Al Ittihad, donde disputó 83 partidos, marcó 54 goles y repartió 17 asistencias, contribuyendo a la conquista de la liga y la Copa en la última campaña. Su fichaje se produce como traspaso gratuito, por un contrato de año y medio, reforzando el ataque de uno de los clubes más poderosos de Arabia Saudí.

El delantero pone fin a un ciclo en el que su relación con el Al Ittihad se tensó, especialmente por diferencias en la negociación de su renovación, buscando un nuevo proyecto competitivo que se alinee con sus expectativas.

Un fichaje que revoluciona la liga saudí

La incorporación de Benzema se suma a una plantilla ya reforzada con figuras como Théo Hernández, Kalidou Koulibaly, Darwin Núñez y Malcom, consolidando al Al Hilal como un rival temible en la liga local.

La llegada del francés también ha generado repercusiones en otros clubes, particularmente en el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, quien ha expresado su descontento por un supuesto trato preferencial hacia el Al Hilal por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF). Esto llevó al portugués a ausentarse de un partido reciente, cuestionando la gestión del campeonato y la distribución de recursos entre los clubes.

Conflictos y decisiones personales

El traslado de Benzema refleja un caso de elección profesional y financiera: tras no alcanzar un acuerdo con el Al Ittihad, el delantero optó por una solución inmediata y competitiva en Arabia Saudí. La situación también evidencia cómo las decisiones de los clubes financiados por el PIF pueden influir en la movilidad de las estrellas internacionales y en la dinámica de la liga.

Mientras tanto, el Al Nassr mantiene la segunda posición en la tabla, a solo un punto del líder Al Hilal, y se prepara para su próximo enfrentamiento ante el Al Ittihad.

Un nuevo capítulo en Arabia Saudí

Con año y medio de contrato por delante, Benzema inicia una nueva etapa en el Al Hilal, con la misión de aportar goles, experiencia y liderazgo a un equipo que aspira a dominar la liga y consolidar su proyecto a nivel regional. El delantero francés deja atrás su etapa en el Al Ittihad y se suma a un ambicioso proyecto deportivo, generando ilusión entre los hinchas y expectativa en toda la Saudi Pro League.