James Rodríguez, sin club y con la mira en el Mundial, podría jugar la Libertadores con Platense

James Rodríguez, libre y con el Mundial 2026 en el horizonte, aparece inesperadamente en el radar de Platense

El futuro de James Rodríguez vuelve a ser tema de debate en el fútbol sudamericano. El mediocampista colombiano, que recientemente quedó en condición de jugador libre tras finalizar su contrato con León de México, comenzó a ser ofrecido a distintos clubes del continente en un momento clave de su carrera, con el Mundial 2026 cada vez más cerca.

De acuerdo con versiones difundidas en Argentina, Platense surge como una de las opciones que analiza seriamente la posibilidad de sumar al experimentado volante. El interés no es menor: el “Calamar” será uno de los representantes argentinos en la Copa Libertadores, lo que eleva el atractivo del proyecto deportivo.

Un nombre pesado sobre la mesa de la dirigencia

La chance de incorporar a un futbolista con pasado en Real Madrid, Bayern Múnich y la Selección Colombia genera ilusión en Vicente López. Desde la dirigencia de Platense reconocen que el nombre de James fue acercado y que la posibilidad se encuentra bajo análisis, aunque sin avances formales hasta el momento.

El periodista César Luis Merlo confirmó que el ofrecimiento llegó a las oficinas del club y que la evaluación es real, aunque compleja. La principal dificultad radica en el aspecto económico, ya que el salario del colombiano excede ampliamente los parámetros habituales de la institución.

El desafío económico, la gran barrera

Platense es un club de estructura modesta, por lo que cualquier intento de fichar a James Rodríguez dependería de apoyos externos, patrocinadores o acuerdos especiales que permitan afrontar su ficha. A pesar de ello, el contexto deportivo juega a favor del Calamar, que busca reforzarse con jerarquía y experiencia internacional para afrontar la Libertadores.

La dirigencia considera que la presencia del torneo continental podría ser una carta clave para seducir al futbolista, quien necesita competir al más alto nivel para mantenerse vigente.

James, sin club y con el Mundial en la mira

A sus 34 años, James atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera. Su último partido oficial fue el 19 de noviembre de 2024, en un compromiso amistoso con la Selección Colombia frente a Australia. Desde entonces, el volante se mantiene entrenando de manera individual, compartiendo imágenes de sus rutinas físicas en redes sociales.

La falta de ritmo competitivo preocupa tanto a su entorno como al cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, que espera contar con su capitán en plenitud para la cita mundialista.

Argentina, un destino que toma fuerza

Descartadas opciones en la MLS, el fútbol ecuatoriano y sin intención de regresar al Fútbol Profesional Colombiano, Argentina comienza a perfilarse como una alternativa sólida. El país le trae buenos recuerdos a James, quien ya supo ser campeón y figura en el pasado.

Además de Platense, Estudiantes de La Plata también aparece como un club atento a la situación, lo que podría generar competencia por el fichaje del zurdo.

Un mercado tan atractivo como complejo

La situación contractual de James Rodríguez lo convierte en una oportunidad de mercado difícil de ignorar, pero también en un desafío financiero importante. Mientras el tiempo avanza y el Mundial se acerca, su futuro sigue sin resolverse.

En los próximos días podrían darse definiciones. Platense analiza los números, evalúa alternativas y sueña con dar el golpe. Por ahora, no hay oferta formal, pero el nombre de James Rodríguez ya sacudió el mercado argentino y mantiene en vilo a más de un club.