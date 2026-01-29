Benzema se harta: podría dejar el Al-Ittihad y poner rumbo a Europa

Karim Benzema podría dejar Al Ittihad tras rechazar la oferta de renovación que considera insultante, dejando su futuro en Arabia Saudí en el aire

El futuro de Karim Benzema en Arabia Saudí atraviesa su momento más delicado desde su llegada. El delantero francés, emblema del proyecto del Al Ittihad, se encuentra inmerso en un conflicto contractual que ha disparado las alarmas tanto dentro como fuera del club. Su inesperada ausencia en el último compromiso liguero ha alimentado los rumores de una ruptura que podría desembocar en un adiós anticipado.

Una renovación que desata el conflicto

El origen del problema se sitúa en las conversaciones para prolongar su contrato. Desde el entorno del jugador se esperaba una propuesta acorde a su estatus, trayectoria y rendimiento, pero la oferta presentada incluía una importante rebaja salarial, algo que Benzema habría interpretado como una falta de respeto a su figura.

Para el atacante, Balón de Oro y referente internacional, la propuesta no solo no mejora sus condiciones, sino que supone un recorte significativo respecto a su salario actual, lo que ha generado una profunda decepción y un evidente distanciamiento con la directiva.

Ausencia que genera sospechas

El francés no figuró entre los convocados para el partido ante Al Fateh, una decisión que no fue acompañada de explicaciones oficiales. La ausencia de Benzema, capitán y estrella del equipo, no pasó desapercibida y fue interpretada como una señal clara de que la relación atraviesa un punto crítico.

El silencio del club y del jugador ha incrementado la sensación de incertidumbre, especialmente en un contexto deportivo complicado para el conjunto de Yeda.

Un momento deportivo delicado

La situación contractual llega en el peor momento posible para el Al Ittihad. Tras conquistar liga y copa la pasada temporada, el equipo ha perdido competitividad y actualmente se encuentra fuera de los puestos de Champions asiática, lejos del liderato y con dudas crecientes sobre su proyecto.

En este escenario, la figura de Benzema sigue siendo clave. Sus números lo avalan: 16 goles en poco más de 20 partidos esta temporada, y un balance global de 57 tantos en 87 encuentros desde su llegada a Arabia Saudí. Pese a sus 38 años, el delantero ha demostrado mantenerse en plena forma.

Europa, una opción que vuelve a escena

El conflicto se produce además en pleno mercado invernal europeo, lo que reabre la puerta a un posible regreso al fútbol continental. El propio Benzema ya reconoció meses atrás que contaba con ofertas procedentes de Europa, una idea que ahora cobra más fuerza ante la falta de entendimiento con la liga saudí, que es quien regula directamente los contratos.

Clubes interesados no faltarían si finalmente se confirma su salida, ya que su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora siguen siendo un activo de primer nivel.

Posturas enfrentadas y futuro incierto

Desde la dirección deportiva del club, Ramón Planes ha intentado rebajar la tensión, asegurando que el jugador sigue comprometido con el proyecto y motivado para continuar. Sin embargo, el abismo económico entre las expectativas del futbolista y la oferta recibida complica cualquier acuerdo a corto plazo.

Con su contrato próximo a expirar y una sensación creciente de desgaste y desencanto, el futuro de Karim Benzema permanece en el aire. Lo que parecía una aventura dorada destinada a prolongarse varios años podría estar acercándose a su desenlace antes de lo previsto, en medio de un pulso que amenaza con sacudir el panorama futbolístico internacional.