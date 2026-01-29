La CAF ratifica el título de Senegal y rechaza la reclamación de Marruecos

La CAF hizo oficiales duras sanciones deportivas y económicas tras la polémica final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) hizo oficiales las sanciones derivadas de los graves incidentes ocurridos durante la final de la Copa Africana de Naciones (CAN), disputada el pasado 18 de enero en Rabat, encuentro en el que Senegal se proclamó campeón en medio de un clima de tensión, protestas y decisiones arbitrales controvertidas.

El organismo continental decidió rechazar la reclamación presentada por Marruecos, que solicitaba la retirada del título a Senegal, pero al mismo tiempo anunció castigos disciplinarios y multas económicas tanto para jugadores como para federaciones de ambos países.

Castigo al seleccionador senegalés y a dos futbolistas

Uno de los principales señalados fue el seleccionador de Senegal, Pape Bouna Thiaw, quien recibió una suspensión de cinco partidos oficiales de la CAF. La sanción se debe a su conducta durante el tiempo añadido de la final, cuando incitó a sus jugadores a abandonar el terreno de juego tras la señalización de un penalti en contra.

Además, Thiaw fue castigado con una multa económica de 100.000 dólares, al considerar la CAF que su comportamiento vulneró los principios de juego limpio, integridad y respeto al árbitro.

En la misma línea, los futbolistas Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr fueron sancionados con dos partidos de suspensión cada uno por actitudes antideportivas dirigidas al colegiado del encuentro.

Duras multas para la Federación Senegalesa

En el apartado económico, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) recibió uno de los castigos más severos. La CAF impuso 300.000 dólares de multa por el comportamiento inapropiado de sus aficionados, que intentaron ingresar al campo tras la protesta de los jugadores.

A esta cantidad se suman otros 300.000 dólares adicionales debido a la conducta antideportiva de futbolistas y cuerpo técnico, considerada una violación grave del Código Disciplinario de la CAF.

Marruecos también recibe sanciones disciplinarias

El conjunto marroquí tampoco salió indemne. La estrella del equipo, Achraf Hakimi, fue suspendido por dos partidos, aunque uno de ellos quedó en suspenso durante un año, condicionado a su comportamiento futuro.

Por su parte, el jugador Ismaël Saibari fue castigado con tres encuentros de suspensión y una multa de 100.000 dólares, tras protagonizar acciones consideradas contrarias al espíritu deportivo.

Multas por incidentes en el estadio y protesta rechazada

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) deberá abonar 200.000 dólares por la conducta inapropiada de los recogepelotas durante la final. Además, recibió otra multa de 100.000 dólares debido a la invasión del área del VAR por parte de jugadores y miembros del cuerpo técnico, lo que dificultó la labor arbitral.

En cuanto al reclamo presentado por Marruecos, que exigía dar por finalizado el partido cuando Senegal abandonó momentáneamente el campo, la CAF desestimó la protesta, concluyendo que no hubo infracción de los artículos 82 y 84 del reglamento.

Un final caótico y una victoria histórica

Tras la intervención del capitán Sadio Mané, el equipo senegalés regresó al terreno de juego. El portero Edouard Mendy se convirtió en héroe al detener un penalti lanzado a lo Panenka por Brahim Díaz, y posteriormente Pape Gueye marcó el gol decisivo en la prórroga que selló el título.

Los incidentes provocaron también una ola de tensión en redes sociales, con cruces de mensajes entre aficionados de ambos países, dejando una final memorable por el fútbol, pero marcada por la polémica.