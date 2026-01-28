Lula da Silva pide a Carlo Ancelotti que fiche por este equipo de Brasil

Lula da Silva, presidente de Brasil, le trasladó una curiosa petición a Carlo Ancelotti cuando finalice su contrato como seleccionador de la 'Canarinha', que será después del próximo Mundial

En Brasil se respira fútbol y todas las miradas en este año 2026 se centran en el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección brasileña llegará a la cita guiada por uno de los entrenadores más refutados de los últimos tiempos: Carlo Ancelotti. El italiano aterrizó el pasado mes de mayo en el combinado sudamericano con la intención de guiar a la 'Canarinha' al que sería su sexto entorchado en la Copa del Mundo.

El presidente de Brasil quiere a Ancelotti en el Corinthians

Carlo Ancelotti acudió al Palacio Planalto de Brasil a una reunión organizada por la FIFA donde se trató, entre otros temas, el Mundial Femenino de 2027 que se jugará en el país más grande de Sudamérica. Allí coincidió con Gianni Infantino, el máximo mandatario de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) y también con Lula da Silva, el presidente de Brasil.

Entre ambos se desató la anécdota de la cita. Y es que Lula da Silva le hizo una petición llamativa a Ancelotti: "Después de que termines contrato con la selección brasileña, por favor entrena al Corinthians", le comentó para sorpresa de los presentes. Hay que recordar que el mandatario brasileño es un reconocido seguidor del 'Timao'.

¿Cuándo termina el contrato de Ancelotti con Brasil?

El técnico italiano, Carlo Ancelotti, se comprometió con Brasil con un contrato de poco más de un año de duración, por lo que su vinculación finalizará tras el Mundial que se disputa entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque la idea de la Confederación Brasileña de Fútbol es extender dicha unión hasta el Mundial de 2030. Sea como fuere, ofertas y propuestas no le van a faltar a Ancelotti.