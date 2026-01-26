Borja Iglesias y Mikel Oyarzabal siembran el debate en torno a la Selección española: "Borja Iglesias y Oyarzabal lo ponen complicado a los demás para poder estar en esa lista"

El técnico del Celta, Claudio Giráldez, asegura que a España le irá mucho mejor en el Mundial si Borja Iglesias y Mikel Oyarzabal forman parte de la lista de convocados por Luis de la Fuente. Los números de ambos atacantes son muy buenos y siembran la duda en torno al '9' de cara al campeonato internacional

El partido entre la Real Sociedad y el Celta de Vigo nos deparó algo más que un choque por entrar en Europa. El Mundial de 2026 es uno de los grandes sueños de la Selección española que llega a la cita con el cartel de Campeona de Europa. El plantel de Luis de la Fuente es extraordinario, a falta de resolver la única variante que, a día de hoy, sigue sin ser fija. El delantero centro de la Selección española se decantará en estos meses de competición, siendo Borja Iglesias y Mikel Oyarzabal dos de las grandes apuestas del riojano. Ambos marcaron en la jornada 21 y dejan el aire, con los tantos anotados esta campaña, el debate acerca del '9' de España. Giráldez, a pesar de que Borja Iglesias es sus futbolista, no podía decantarse por uno y aseguró que a España le irá mejor con los dos en la plantilla.

Claudio Giráldez sobre el debate de Borja Iglesias y Mikel Oyarzabal para la Selección española

El técnico del Celta pudo presenciar de cerca el mano a mano entre Borja Iglesias y Mikel Oyarzabal para convencer a Luis de la Fuente de cara al Mundial. El gallego vio puerta ante los vascos, pero fue superado por un Oyarzabal que firmó un doblete para dar la victoria a la Real Sociedad. Entre los dos suman 20 goles, 12 por parte del jugador del Celta y 8 de Oyarzabal. Tras el partido, Claudio Giráldez puso en valor el rendimiento de ambos y se decanta por que los dos delanteros estén sin falta en el Mundial, lo que reforzará a España de cara a puerta. "Espero que estén los dos en la lista. Tenemos muy buenos delanteros en este país, seguro que lo que elija va a estar bien y creo que Borja Iglesias y Mikel Oyarzabal lo ponen complicado a los demás para poder estar en esa lista", declaró el entrenador del Celta.

Giráldez celebra la puntería de Borja Iglesias en el Celta

Además, Giráldez celebró que el santiagués haya vuelto a reencontrase con el gol. "Me alegro por el gol de Borja Iglesias, nos ha servido para jugar mucho sobre él, ha generado muchas situaciones de descarga en el toque y no hemos tenido hoy el acierto que nos gustaría. Salvamos la acción de Borja Iglesias y nada, a seguir y a recuperar por el partido de jueves", sentenció el técnico del Celta en la rueda de prensa posterior a la derrota por 3-1 ante la Real Sociedad en Anoeta.