El 'efecto Matarazzo' resucita a la Real Sociedad: vuelve a mirar a Europa

El técnico de la Real Sociedad ha logrado cambiar el estado de ánimo de la plantilla en tan solo tres semanas a base de resultados y partidos en los que se ha abonado a la épica bajo el liderazgo de Oyarzabal

El entrenador norteamericano Pellegrino Matarazzo (Nueva Jersey, 1977) ha caído de pie en San Sebastián y, en solo cuatro jornadas, ha convertido la depresión colectiva de su afición en euforia, al tiempo que ha logrado sacar la mejor versión de los últimos años de su capitán, Mikel Oyarzabal.

La destitución precipitada de su antecesor, el canterano Sergio Francisco a finales de diciembre de 2025, obligó a la Real a moverse con celeridad para contratar a un preparador casi desconocido en España, que había labrado su carrera en Alemania y había sido despedido del conjunto del Hoffenheim a finales de 2024.

Lo que no le valió a la entidad de la ciudad germana de Sinsherim lo ha aprovechado a la perfección de momento la Real, que, con un Matarazzo que ha sido llegar, ver y vencer, el equipo, que estaba a solo dos puntos del descenso, sin un estilo de juego definido y mirando más al abismo, se ha convertido en uno de los conjuntos más en forma del campeonato.

10 puntos de 12 posibles ante rivales muy cualificados de la competición como Atlético (1-1), Getafe (1-2), Barcelona (2-1) y el Celta (3-1), además del acceso a los cuartos de final de la Copa del Rey ante Osasuna, avalan su primer mes al frente del plantel blanquiazul con un sobresaliente como nota provisional.

El entorno txuri urdin admite la fortuna que acompaña además a un Pellegrino Matarazzo que no ha tenido un solo encuentro sencillo, pero que todo aquello en lo que pudiera favorecerse en las circunstancias más adversas, ha salido siempre de cara a sus intereses y a los de su equipo.

La Real igualó el gol de ventaja de Alexander Sorloth ante el Atlético, al Getafe le ganó con un tanto de cabeza en el descuento de su defensa, Jon Aramburu, que no había marcado en Primera División y frente al Barcelona los postes y el VAR evitaron una goleada del conjunto culé, que sucumbió en las escasas opciones de gol de los donostiarras en aquel encuentro.

Matarazzo ha logrado recuperar la mejor versión de Oyarzabal

A Osasuna le eliminó de la carrera copera tras remontarle en el segundo tiempo un 0-2 adverso, llevar el choque a los penaltis y pasar de ronda en el último lanzamiento y ante el Celta, con una Real en inferioridad todo el segundo tiempo, el espectacular acierto de Mikel Oyarzabal dejó los puntos en Anoeta cuando muy pocos apostaban por ello. Precisamente otro de los grandes logros de Matarazzo ha sido obtener la mejor versión de un Oyarzabal que solo rendía a este nivel en los últimos años cuando era convocado con la selección por Luis de la Fuente.

Oyarzabal, tres goles en los dos partidos anteriores y ocho en Liga, está en uno de sus mejores momentos desde 2020. También lo están futbolistas como Gonzalo Guedes, que deslumbró en Valencia antes de que su estrella fuera eclipsándose, Carlos Soler o Álvaro Odriozola, casi desahuciado del equipo hace meses, quienes han recobrado bajo la égida de Matarazzo el valor perdido.

Ahora, a cinco puntos de Europa y alejado a seis del descenso, el conjunto donostiarra afrontan el próximo domingo el derbi vasco en Bilbao ante el Athletic en el mejor momento anímico de la temporada, en contraste con el bajón de un conjunto rojiblanco que, desde que Matarazzo aterrizó en San Sebastián, no ha ganado ninguno de los encuentros disputados de La Liga.