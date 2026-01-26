Oyarzabal explica qué ha provocado el cambio Pellegrino Matarazzo por Sergio Francisco: "Todo el mundo ha hecho click"

El delantero de la Real Sociedad se mostró muy contento después de la victoria contra el RC Celta que hace que su equipo se aleje de los puestos de descenso a Segunda división y se acerque a las posiciones europeas. El capitán también habló sobre la influencia del nuevo entrenador en el cambió de dinámica del equipo

Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, atendió a los medios de comunicación después de la victoria de su equipo contra el RC Celta ante los cuales pasó revista a la actualidad del club. Oyarzabal habló de varios temas, pero el más interesante fue su reflexión sobre lo que ha producido el cambio de entrenador, Pellegrino Matarazzo por Sergio Francisco.

Mikel Oyarzabal aseguró que todos los futbolistas han dado un paso al frente después de que Pellegrino Matarazzo haya sustituido a Sergio Francisco como entrenador de la Real Sociedad. "Todo el mundo ha hecho click y ha dado un paso adelante, el que juega ha apretado para seguir haciéndolo y el que no ha visto una nueva oportunidad para intentar hacerlo. Y, cuando los resultados llegan, pues todo es más fácil".

El capitán de la Real Sociedad reivindicó el trabajo que está haciendo el equipo. "La flor diréis vosotros, pero aquí hay muchas cosas que se hacen para que las cosas salgan. Está claro que hace falta tener acierto en momentos puntuales, pero hay muchas cosas que se están haciendo en el día a día en Zubieta y que están saliendo en los partidos. Hay días en los que estás acertado y otros en los que no te salen los pequeños detalles, que son los que cuentan".

Mikel Oyarzabal se mostró contento por la victoria de la Real Sociedad contra el RC Celta

Mikel Oyarzabal se mostró contento con la victoria de la Real Sociedad sobre el RC Celta. "Estoy contento porque, al final, lo que vale es ganar y lo hemos conseguido en circunstancias complicadas, lo que hace que los tres puntos valgan mucho también en lo anímico. Es un partido para salir muy reforzados, por las circunstancias que se han dado y para seguir tirando para arriba".

El delantero analizó el partido más en profundidad. "Era un partido difícil y ha sido un triunfo sufrido, peleado, obviamente condicionado por la expulsión, pero con trabajo se puede ganar. Las condiciones no ayudaban, la lluvia dificultaba el juego, todo era más difícil, también para ellos pese a tener uno más. Estamos contentos por intentarlo de todas maneras, ganar y conseguir los tres puntos".

Oyarzabal da su visión sobre el próximo partido de la Real Sociedad que es contra el Athletic Club

Oyarzabal señaló también que la Real Sociedad irá a Bilbao para ganarle al Athletic Club este próximo fin de semana cuando se disputa una nueva edición del derbi vasco. "Todavía está muy lejos, déjame disfrutar de esto después de todo el sufrimiento y de lograr la victoria en las circunstancias que ha sido. Obviamente que el derbi es un partido muy importante para todos, el míster también lo ha entendido, y está claro que iremos a Bilbao a intentar seguir con esta buena dinámica con otros tres puntos".