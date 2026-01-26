Fer López ya está en Vigo para firmar con el RC Celta

El canterano aterrizó en la noche de este pasado domingo en el aeropuerto de Santiago para pasar reconocimiento médico este lunes con el equipo gallego y firmar su contrato como cedido. Claudio Giráldez ya afirmó este fin de semana que el regreso de Fer López era de su agrado

Fer López se va a convertir en nuevo jugador del RC Celta en las próximas horas. El canterano aterrizó en la noche del pasado domingo en el aeropuerto de Santiago para unirse al equipo que entrena Claudio Giráldez para lo que resta de temporada. El futbolista firmará en calidad de cedido una vez pase el preceptivo reconocimiento médico. De este modo, la aventura del atacante en el Wolverhampton Wanderers ha durado, de momento, sólo unos meses.

RC Celta y Wolverhampton Wanderers han llegado a un acuerdo para que Fer López juegue en el equipo gallego en calidad de cedido hasta el final de temporada. Finalmente será así después de que los dos clubes hayan mantenido conversaciones para que el préstamo fuera por 18 meses pero el Wolverhampton Wanderers no ha estado por la labor y en un futuro las partes implicadas se reunirán para ver si se puede alargar la estadía del atacante, el cual es una petición del entrenador Claudio Giráldez quien estaba deseando contar con el talentoso futbolista.

De este modo, Fer López regresa al RC Celta sólo uno meses después de haber salido. El futbolista fue traspaso al Wolverhampton Wanderers durante el pasado mercado de fichajes de verano por unos 25 millones de euros. El caso es que Fer López no ha terminado de tener minutos de jugo ni continuidad en el equipo inglés que ha optado por ceder al jugador en este mes de enero a sabiendas que lo mejor para el joven es jugar para no quedarse estancado. Fer López sólo ha jugado 364 minutos repartidos en 12 partidos con el Wolverhampton Wanderers en lo que va de temporada.

Por el momento, no hay opción de compra alguna para el RC Celta ya que el Wolverhampton Wanderers no tiene en sus planes traspasar a Fer López, de sólo 21 años, que tiene contrato con el equipo inglés hasta el 30 de junio de 2030.

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, partidario de la vuelta de Fer López

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, va a ser una de las personas que más se alegre del regreso del canterano. El técnico ya dijo, antes del partido contra la Real Sociedad, que Fer López le daba muchas soluciones de cara a la recta final de la temporada.

"Fer López ya sabéis que es un jugador que me gusta, que sabéis que estamos en conversaciones con él y con su club. Es una de las opciones y luego dependerá, como os dije ya, de lo que pueda pasar, qué oportunidades se presentan, qué capacidad tenemos nosotros de poder asumir esas oportunidades. Y también dentro de nuestra plantilla, cómo se queda el equipo, qué jugadores continúan, qué jugadores no. Y para mí Fer López me da tranquilidad porque creo que es una adaptación sencilla, que nos juega de mediocentro, de interior, de extremo. Que tiene capacidad de jugar alto y bajo, construir y finalizar. Y creo que nos da muchos de los perfiles que podemos demandar en este mercado", argumentó Claudio Giráldez hace sólo unos días.