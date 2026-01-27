La brujería y magia negra en la Copa África: "Claro que se ha hecho y para ganar"

La Copa África dejó el apoteósico triunfo de Senegal ante Marruecos en un torneo marcado por las acusaciones de brujería entre las selecciones. La toalla fue uno de los objetos señalados por magia negra en la final y ahora en ESTADIO Deportivo la vidente Rocío Rosado nos detalla en qué consisten este tipo de rituales

¿Hubo magia negra en la pasada Copa África? ¿Estaban las toallas de Senegal impregnadas de algún tipo de ritual para ganar el torneo? Preguntas que parecen surrealistas pero que incluso han llegado al parlamento de Marruecos. Se le acusa al combinado ganador de haber utilizado conjuras y artes oscuras con el fin de lograr levantar finalmente el torneo. ¿Pero en qué consiste la magia africana? La vidente Rocío Rosado, especialista en el tema atiende a ESTADIO Deportivo en una interesante entrevista para explicarlo.

Rocío Rosado: "La magia africana es la más fuerte que hay"

Preguntada directamente por este tipo de brujerías en el continente africano, Rocío sostiene que es la brujería más potente que existe: "Nacen con ello y es su pan de cada día. Es como yo, que no puedo pasar sin poner una vela y todo lo que conlleva. Pues ellos viven y nacen con eso. Allí utilizan otra clase de cosas para hacer brujería y por supuesto que lo consiguen", señala.

Y ahonda en las diferencias existentes dentro del continente africano: "Es verdad que está una parte de África que utilizan la religión Yoruba, una de las potencias africanas de magia negra y santería. Y está la otra parte de África que es el Islam, la religión, y utilizan el Corán y ahí hacen su propia magia también".

Confirma que esas prácticas existen y que se han utilizado en la pasada Copa África: "Yo no entiendo de fútbol, pero que lo han hecho y para ganar, claro que lo hacen. Si yo hago mi magia para que lleguen a un buen puesto gente, consigan un trabajo y lleguen al éxito y ganen juicios, esta gente (refiriéndose a Senegal) claro que lo han hecho".

La toalla, instrumento de brujería

Dentro de esos rituales y magia negra su ha señalado directamente a la toalla como el objeto donde se practica. Famosa ha sido la imagen de los recogepelotas de Marruecos tratando de arrebatarle la toalla al portero suplente de Senegal, que la custodiaba para Édouard Mendy.

Cuestionada por el contenido o trasfondo de las toallas en el torneo, Rocío Rosado explica el misterio: "Porque ellos utilizan mucho la magia y la brujería en las ropas. La utilizan mucho para hacer magia negra. Ellos ahí echan su mezcla de hierbas, utilizan raíces de árboles e incluso puntillas".

Y continuaba en su exposición: "Ellos hacen también su fogón con todas sus hierbas y la ropa. La ropa la utilizan mucho, entonces esa toalla llevaba un trabajo hecho de brujería y bien grande. Y eso no lo puede tocar otra persona, sino la magia se va, no pueden tocarla, pierde efecto. No se puede tocar porque ya pierde todo lo que lleva en la ropa. La brujería africana la utilizan mucho en camisetas. Las camisetas pueden ir aliñadas de brujería, como yo lo llamo. Entonces esa toalla estaba aliñada. No se podía tocar porque pierde su efecto", finalizó.

