La AFA se planta: Tapia quiere la Finalissima entre Argentina y España en Buenos Aires

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, rechaza que la Finalissima ante España se dispute en territorio español y propone el Monumental como sede del partido

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, dejó clara su postura sobre la sede de la próxima Finalissima frente a España. El dirigente expresó públicamente que su preferencia es que el encuentro se dispute en Buenos Aires, concretamente en el Estadio Monumental, y no en territorio español como se había planteado en las últimas semanas.

La postura de Argentina sobre la sede

En declaraciones a los medios tras salir de los Tribunales de Comodoro Py, Tapia explicó que existen diferencias con la propuesta impulsada por el entorno del fútbol español. Mientras desde España se defiende la posibilidad de organizar el partido en su territorio, el máximo dirigente del fútbol argentino insiste en que el duelo debería jugarse en Argentina.

“España quiere que la Finalissima se juegue allí, pero nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, afirmó el dirigente ante los periodistas. El partido enfrenta a los campeones vigentes de la Copa América y la Eurocopa, lo que convierte el choque en uno de los eventos internacionales más esperados del calendario.

El Bernabéu aparece como alternativa

En los últimos días, el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, había sido señalado como una posible sede para el encuentro. La opción surgió ante las dudas sobre la viabilidad de disputar el partido en el Estadio Lusail de Catar, que inicialmente había sido designado como escenario del torneo.

La incertidumbre se debe a la situación geopolítica en Oriente Medio, que ha generado preocupación sobre la organización de grandes eventos deportivos en la región. Por ello, tanto UEFA como Conmebol comenzaron a analizar sedes alternativas que puedan garantizar la celebración del partido.

Sin embargo, la AFA no parece convencida con la idea de trasladar el encuentro a España, lo que abre un nuevo capítulo en las negociaciones para definir el estadio definitivo.

Una Finalissima con gran expectativa

La Finalissima, prevista para el 27 de marzo, reunirá a dos de las selecciones más potentes del panorama internacional. Argentina, actual campeona de América, se medirá a España, reciente ganadora de la Eurocopa.

El enfrentamiento genera una enorme expectativa porque ambos equipos son considerados firmes candidatos para luchar por el título en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Por ello, el partido también será una referencia importante de cara a esa cita mundialista.

Tapia declaró ante la justicia argentina

Las declaraciones de Tapia se produjeron tras comparecer ante la justicia argentina en una causa que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la retención de aportes previsionales y tributos, por una cifra cercana a los 19.300 millones de pesos.

El dirigente acudió a declarar ante el juez Diego Amarante, en el marco de una investigación que también involucra a otros responsables de la AFA. Un día antes había presentado un escrito el tesorero del organismo, Pablo Toviggino.

Tras finalizar su comparecencia, Tapia aseguró que cumplió con lo solicitado por la justicia y reiteró su intención de centrarse ahora en la organización del partido entre Argentina y España. Mientras continúan las conversaciones entre las federaciones y los organismos internacionales, el presidente de la AFA mantiene su postura firme: su deseo es que la Finalissima se juegue en el Monumental.