España 'pasa' de la sede de la Finalissima

El conflicto en Oriente Medio ha puesto en peligro la Finalissima entre España y Argentina que se tenía que disputar en Qatar y en ESTADIO Deportivo hemos preguntado a nuestros lectores por las opciones para ser la nueva sede con una respuesta bastante clara

La Selección Española tiene un compromiso antes de comenzar a preparar el tan deseado y esperado Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. En este mes de marzo estaba previsto jugar la Finalissima ante Argentina en Doha. Una competición que tuvo un par de ediciones, aunque con distinto nombre, en los años 1985 y 1993. En aquella época se denominaba como la Copa Artemio Franchi, y sus campeones fueron Francia y Argentina, respectivamente. En 2022 resurgió con el nuevo nombre y el mismo formato: un partido entre el último campeón de la Copa América y la Eurocopa. En ese caso, Italia y Argentina se enfrentaron con victoria de los entrenados por Lionel Scaloni.

Cambio de sede confirmado para la Finalissima

En este 2026, Argentina y España iban a disputar la segunda edición de la rebautizada Finalissima el 27 de marzo en Qatar. Aprovechando el parón internacional para la disputa de las repescas mundialistas, ambas selecciones iban a definir el nuevo campeón en la ciudad de Doha, pero la explosión, nunca mejor dicho, del conflicto en Oriente Medio ha dejado muchas dudas sobre su disputa. La peligrosidad que conllevaría jugar en Qatar se podría solucionar cambiando la sede y eso va a ocurrir. La organización confirmó que el partido no se disputará en el estadio Lusail, como estaba previsto, y busca nuevo destino en Europa. Portugal y Roma aparecen como las alternativas más firmes para albergar el encuentro.

La afición española 'pasa' de la Finalissima

En ESTADIO Deportivo hemos preguntado a nuestros lectores por su opción preferida para la disputa del partido con varias opciones. La realidad de lo que significa este torneo para la afición española se ha palpado en los resultados de nuestra encuesta Helvetia. A la mayor parte de los votantes les da completamente igual el torneo, su sede y todo lo que rodea al evento. El 57,25% no piensa en la competición como algo importante para España. Entre las opciones de destinos posibles, la afición sigue optando por Qatar con un 36,46%, a pesar de que no será una opción real. Entre Londres, Roma y Madrid se suma un pequeño 6,30%, siendo la capital inglesa la más votada con un 4,12%.

La organización marcha a contrarreloj para encontrar un destino seguro y que la afición pueda encontrar soluciones a tiempo para viajar y disfrutar del choque. España se podría hacer con un nuevo título para sus vitrinas y seguir con esta nueva época dorada que está creando Luis de la Fuente desde su llegada al banquillo. Además, será una buena prueba de contacto para preparar el Mundial, que es el gran objetivo del técnico tras conseguir la Eurocopa y la Nations League.