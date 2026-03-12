La Finalissima entre España y Argentina se acerca al Santiago Bernabéu

El encuentro que se disputará el 27 de marzo y que se quedó sin sede tras la suspensión de las competiciones deportivas en Qatar por el conflicto de Irán, podría celebrarse en la casa del Real Madrid según apuntó Marca

La Finalissima entre España y Argentina no está ni mucho menos suspendida. El choque entre la Selección Española de Lamine Yamal y la Argentina de Leo Messi tenía como primera sede el Estadio de Lusail en Qatar. La guerra que se inició el pasado 28 de octubre después de que Estados Unidos e Israel atacaran conjuntamente Irán terminaron provocando el efecto dominó con la suspensión de todas las competiciones deportivas en la vecina Qatar.

Esto afectaba directamente al encuentro que tenían que disputar Argentina y España pero desde la CONMEBOL y la UEFA la intención no era dar por suspendido el choque sino que se empezó a trabajar en una nueva sede.

La nueva sede de la Finalissimma entre España y Argentina

En el momento que Qatar dejó de ser la primera opción para que la Finalissima entre España y Argentina se disputasen en la que había sido la sede de la final del Mundial 2022, empezaron a aparecer otras sedes como la siempre atractiva Miami y Londres.

En principio entre las ciudades de Estados Unidos e Inglaterra se encontraba la sede de la Finalissima pero según ha informado el diario Marca este mismo jueves, el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, podría ser el lugar elegido por UEFA y CONMEBOL de cara al encuentro del próximo 27 de marzo.

El Santiago Bernabéu, disponible para la Finalissima entre España y Argentina

Tanto UEFA como CONMEBOL buscaban una sede que tuviese una infraestructura inmediata y con facilidad para que los jugadores de España y Argentina llegasen a la misma. El Santiago Bernabéu es actualmente uno de los estadios más modernos del Mundo y cuenta con capacidad para 84.000 espectadores. Además, en la casa del Real Madrid ya se han disputado eventos deportivos importantes como la final de la Copa Libertadores en 2018 o la Velada del Año IV que organiza Ibai Llanos y que se celebró en julio de 2024.

La Argentina de Messi defiente título ante la España de Lamine Yamal

En lo puramente deportivo, la Finalissima es una competición que hereda la antigua Copa Artemio y que en 2022 disputó su primera edición en Wembley (Inglaterra). En esa ocasión, Argentina, venció a Italia por un claro 0-3 con goles de Lautaro, Di María y Dybala.

El próximo 27 de marzo, la España de Luis de la Fuente tratará de sumar un título que le falta en sus vitrinas y que se uniría a las cuatro Eurocopas (1964, 2008, 2012 y 2024), el Mundial de 2010 y la Liga de Naciones conquistada en 2023. Este duelo mide a los campeones de la Copa América de 2024 y de la Euro de ese mismo año.