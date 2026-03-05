La UEFA mantiene a Catar como escenario provisional de la Finalissima

La Finalissima entre España y Argentina sigue en el aire mientras la UEFA analiza la situación en Oriente Medio y mantiene a Catar como sede provisional

La celebración de la Finalissima que enfrentará a España y Argentina continúa envuelta en dudas debido a la creciente tensión geopolítica en Oriente Medio. El encuentro, previsto inicialmente para el 27 de marzo en el estadio de Lusail (Catar), sigue sin tener una decisión definitiva sobre su organización, aunque por ahora las autoridades deportivas mantienen el plan original.

La UEFA comunicó este jueves que, pese a los rumores que han surgido en los últimos días, no se está estudiando oficialmente trasladar el partido a otro país. Según el organismo que rige el fútbol europeo, la situación sigue siendo evaluada junto a los organizadores locales y se espera tomar una resolución definitiva en los próximos días.

La postura oficial de la UEFA

Desde la UEFA se ha querido transmitir un mensaje de prudencia ante las especulaciones que rodean al encuentro entre el campeón de Europa y el campeón del mundo. El organismo confirmó que se están desarrollando conversaciones constantes con los responsables cataríes, quienes continúan trabajando para que el evento se pueda celebrar con normalidad.

En el comunicado difundido este jueves, la institución explicó que es consciente del debate generado por la situación regional, aunque recalcó que no existe ninguna alternativa formal sobre la mesa en estos momentos. Además, destacó el esfuerzo logístico y organizativo que se está realizando desde Catar para garantizar el éxito del evento.

La UEFA también señaló que no realizará nuevos comentarios públicos hasta que se adopte una decisión final, algo que previsiblemente podría conocerse a finales de la próxima semana.

El conflicto regional aumenta la incertidumbre

Las dudas sobre la organización del partido surgieron después de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que ha provocado una situación de gran tensión en la región. Tras diversas operaciones militares y respuestas armadas, algunos ataques se han producido en zonas cercanas a Catar, lo que ha generado preocupación en el ámbito deportivo.

Ante este escenario, la Asociación de Fútbol de Catar decidió suspender temporalmente todas las competiciones nacionales hasta nuevo aviso, una medida preventiva destinada a garantizar la seguridad. Sin embargo, en ese anuncio no se hizo referencia directa a la Finalissima, lo que dejó abierta la posibilidad de que el partido pueda mantenerse en el calendario.

La situación ha provocado que varias federaciones y organismos internacionales estén siguiendo el asunto muy de cerca para valorar los riesgos y tomar una decisión adecuada.

UEFA, CONMEBOL y FIFA trabajan en la solución

La organización del encuentro involucra a varios actores del fútbol internacional, entre ellos UEFA, CONMEBOL y FIFA, que mantienen contacto permanente con las autoridades cataríes y con las federaciones implicadas.

El objetivo principal de estas conversaciones es garantizar que el partido pueda disputarse en condiciones de seguridad tanto para los jugadores como para los aficionados y las delegaciones oficiales. Aunque algunas informaciones han sugerido posibles sedes alternativas como Madrid o Londres, estas opciones no se han considerado de manera oficial hasta el momento.

Las federaciones organizadoras prefieren esperar la evolución de la situación política y militar en la región antes de tomar cualquier decisión definitiva.

España y Argentina siguen pendientes del desenlace

Mientras continúa la incertidumbre, las selecciones de España y Argentina mantienen su planificación deportiva con la intención de disputar el encuentro. La Finalissima es uno de los eventos más atractivos del calendario internacional, ya que enfrenta al campeón de la Eurocopa contra el ganador de la Copa América.

Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha insistido en que el partido no está cancelado, aunque se reconoce que todavía es pronto para determinar si finalmente se disputará en Catar o si habrá cambios en la sede.

En las próximas jornadas se intensificarán las reuniones entre los organismos implicados para analizar la evolución del contexto internacional. Todo apunta a que la próxima semana será clave para saber si el duelo entre España y Argentina podrá celebrarse en Lusail o si será necesario replantear su organización.