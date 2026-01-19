El penalti de Brahim Díaz desata duras críticas en Marruecos y el jugador se rompe en redes sociales: "Me disculpo de todo corazón"

Brahim Díaz está en el foco del mundo tras vivir la gloria efímera y la decepción tras fallar un penalti clave en la final de la Copa África ante Senegal

El delantero del Real Madrid, Brahim Díaz, vivió uno de los momentos más complicados de su carrera durante la final de la Copa África ante Senegal. Después de una actuación destacada durante todo el torneo, el malagueño falló un penalti a lo Panenka en el minuto 114 que terminó condenando a Marruecos y consagrando a los senegaleses como campeones.

De héroe a villano en instantes

Durante la final, Brahim se mostró participativo y logró que se señalara un penalti muy discutido tras una caída que muchos consideraron exagerada. Finalmente, asumió la responsabilidad de ejecutar la pena máxima por delante de Hakimi, pero su lanzamiento centrado fue adivinado por Edouard Mendy, cambiando su posible momento de gloria en una amarga derrota por 1-0 en la prórroga. El estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, con 69.500 espectadores, fue testigo de un desenlace que dejó atónita a la afición.

Críticas y reacciones del mundo del fútbol

Tras el fallo, las críticas no tardaron en llegar. El entrenador francés Régis Brouard señaló en RMC Sports: “Es una falta de respeto al partido, a la final y al continente”. Por su parte, el exjugador Khalid Boulahrouz agregó: “No eres Zidane, Ronaldo ni Hakimi. Esto duele mucho”. La prensa y aficionados también cuestionaron el estilo de ejecución del penalti, destacando la osadía de intentar un 'Panenka' en una situación tan decisiva.

Un gesto de consuelo y reconocimiento

Minutos después del partido, Brahim recibió de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la bota de oro como máximo goleador del torneo. El joven malagueño, visiblemente emocionado, expresó su dolor y agradecimiento en un comunicado: “Me duele el alma. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo. Asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Seguiré adelante hasta poder devolver todo este amor a mi gente”.

Polémicas y acciones legales de la Federación Marroquí

El desarrollo de la final estuvo marcado por la desbandada de Senegal tras decisiones arbitrales controvertidas, lo que generó una suspensión temporal del partido. La Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció que recurrirá ante la CAF y la FIFA, alegando que la retirada de Senegal influyó en el resultado y alteró el desarrollo natural del encuentro. Además, se vivieron incidentes con los recogepelotas marroquíes, que intentaron impedir que Mendy se secara los guantes, aumentando la tensión en el estadio.

Para Brahim Díaz, esta final fue un episodio agridulce: de rozar la gloria a enfrentar críticas intensas, pero también un recordatorio del peso de la responsabilidad en momentos decisivos. A pesar de todo, el jugador mantiene la determinación de seguir creciendo y devolver la confianza a su afición, consolidando su papel como uno de los talentos más prometedores de Marruecos y del Real Madrid.