Infantino y la CAF tomarán medidas tras los graves incidentes en Rabat: Senegal se expone a multas y sanciones tras abandonar el campo en la final

Gianni Infantino felicitó a Senegal por su título en la Copa África, pero condenó la conducta inapropiada de jugadores, técnicos y aficionados durante la final

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó este lunes su felicitación a Senegal por coronarse campeón de la Copa África, tras vencer a Marruecos por 1-0 en la final disputada en Rabat. Sin embargo, el dirigente también condenó la conducta inapropiada de algunos jugadores, miembros del cuerpo técnico y aficionados senegaleses, que abandonaron el campo tras la señalización de un penalti polémico en el minuto 95.

El fallo arbitral desató la tensión en el estadio, con jugadores liderados por su seleccionador, Pape Thiaw, amenazando con retirarse del terreno de juego. En las gradas, la situación se volvió caótica, generando incidentes graves, heridos y varias detenciones. La calma volvió gracias a la intervención de Sadio Mané, capitán del equipo, que logró que sus compañeros regresaran para continuar el partido.

Posibles sanciones para Senegal

De acuerdo con el reglamento de la Copa África, Senegal podría enfrentar una multa económica de entre 50.000 y 100.000 euros por la conducta de su delegación y de los aficionados. Además, jugadores y técnicos podrían recibir sanciones de cuatro a seis partidos, lo que pondría en riesgo su participación en la próxima Copa del Mundo.

El incidente en el tramo final del partido

La polémica se originó tras la decisión del árbitro Jean-Jacques Ngambo, de la República Democrática del Congo, de conceder un penalti dudoso a Marruecos, minutos después de anular un gol a Senegal por una supuesta falta sobre Achraf Hakimi. Tras la reanudación, Brahim Díaz falló el penalti lanzándolo a lo Panenka, enviando el partido a la prórroga, donde Pape Gueye, del Villarreal, anotó el gol de la victoria para Senegal.

Infantino condena los hechos y llama a la responsabilidad

A través de un comunicado oficial, Infantino manifestó: “Lamentablemente, presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente la conducta de algunos aficionados, jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses. Abandonar el terreno de juego y recurrir a la violencia es totalmente inaceptable”.

El dirigente subrayó la importancia de respetar las decisiones arbitrales y de actuar con responsabilidad, recordando que los equipos deben competir dentro de las Reglas de Juego, dando ejemplo a los aficionados y a millones de espectadores en todo el mundo. Infantino también instó a que los órganos disciplinarios de la CAF tomen las medidas correspondientes para que estos hechos no se repitan.

Felicitaciones a Senegal y Marruecos

Pese a los incidentes, el presidente de la FIFA reconoció los méritos de ambos equipos: “Felicito a Senegal por su coronación como campeón de África y a Marruecos por un torneo fantástico, tanto como subcampeón como por ser unos anfitriones excepcionales”. También agradeció al rey Mohamed VI y a Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, por su compromiso y liderazgo.

La CAF también reacciona

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) condenó el comportamiento de ciertos jugadores y oficiales durante la final. El encuentro estuvo interrumpido más de diez minutos mientras se gestionaba la protesta de Pape Thiaw y se evitaba la invasión del campo por parte de los aficionados. El torneo concluyó con Senegal como campeón, pero los hechos dejaron un precedente preocupante sobre disciplina y seguridad en el fútbol africano.