La Federación marroquí apuesta por Mohamed Ouahbi tras la salida de Regragui

La selección de Marruecos inicia una nueva etapa tras la salida de Walid Regragui, con Mohamed Ouahbi perfilado como su sustituto a pocos meses del Mundial

La selección nacional de Marruecos afronta un giro importante en su estructura técnica a tan solo unos meses del próximo Mundial. El actual seleccionador, Walid Regragui, dejará su cargo tras varios años al frente del combinado africano, poniendo fin a una etapa que ha estado marcada por logros históricos y también por recientes decepciones deportivas.

La decisión se produce en un momento delicado para el equipo, que ya tiene asegurada su participación en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, donde compartirá grupo con

El final de una etapa histórica

La marcha de Regragui supone el cierre de un ciclo muy importante para el fútbol marroquí. El técnico fue nombrado seleccionador en agosto de 2022 y rápidamente se convirtió en una figura clave en el desarrollo reciente del equipo nacional. Bajo su dirección, Marruecos protagonizó una gesta histórica en el Mundial de Catar, donde logró alcanzar las semifinales, convirtiéndose en el primer país africano en llegar tan lejos en la historia del torneo.

Aquel éxito consolidó la reputación del equipo conocido como los “Leones del Atlas”, que cautivó a aficionados de todo el mundo con su organización defensiva, su intensidad competitiva y su talento ofensivo.

Sin embargo, el equipo no consiguió trasladar ese éxito al ámbito continental. Durante la última edición de la Copa de África, Marruecos sufrió una dura derrota en la final ante Senegal, cayendo por 1-0 en un encuentro disputado en Rabat. Ese resultado supuso un golpe muy duro para el país, que soñaba con conquistar el torneo por primera vez en medio siglo.

La negativa de Xavi Hernández al banquillo marroquí

Tras conocerse la decisión de Regragui, la federación marroquí comenzó a analizar posibles sustitutos. Entre los nombres que más fuerza habían tomado estaba el del exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández.

El técnico catalán era considerado una opción atractiva por su experiencia internacional y su estilo de juego, pero finalmente descartó asumir el cargo en este momento. Según diversas informaciones, el entrenador no veía adecuado incorporarse a un proyecto tan cerca de una cita tan importante como el Mundial.

Además, existían diferencias con la federación respecto a la composición del cuerpo técnico. Xavi pretendía trabajar con su equipo habitual de colaboradores, mientras que el organismo federativo prefería que el staff estuviera formado principalmente por técnicos marroquíes.

Mohamed Ouahbi, la apuesta interna de la federación

Ante la dificultad de cerrar un acuerdo con entrenadores extranjeros, la federación habría optado por una solución de continuidad dentro de su propia estructura. El elegido para asumir el mando sería Mohamed Ouahbi, actual responsable de las categorías inferiores.

Ouahbi, de 49 años, lleva vinculado al sistema de selecciones nacionales desde 2022, cuando comenzó a trabajar con el combinado sub-20. Durante este periodo ha dirigido al equipo en varias competiciones regionales, incluyendo el Torneo UNAF sub-20, donde Marruecos logró proclamarse campeón en una de las ediciones recientes.

Su trayectoria en el fútbol base ha sido valorada muy positivamente dentro de la federación, que considera que el técnico conoce perfectamente el talento emergente del país y puede aportar estabilidad al proyecto.

Un Mundial lleno de expectativas para Marruecos

A pesar del cambio en el banquillo, las expectativas en torno a la selección marroquí siguen siendo muy altas. El equipo cuenta con una generación de futbolistas que ha demostrado su potencial en competiciones internacionales y aspira a volver a sorprender en la próxima cita mundialista.

El objetivo inicial será superar la fase de grupos en un cuadro exigente y acceder a las rondas eliminatorias del torneo. Después del impacto que causaron en el último Mundial, tanto la afición marroquí como gran parte del continente africano confían en que los Leones del Atlas puedan volver a competir al máximo nivel en el escenario global