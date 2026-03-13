La suspensión de la Finalissima, cada vez más cerca

Rafael Louzán dio 48 horas para que se llegase a un acuerdo entre España y Argentina sobre la sede y fecha de esta cita tan esperada. Y de no conseguirlo este fin de semana, el evento podría ser cancelado o aplazado

Luis de la Fuente, durante una rueda de prensa como seleccionador nacional.IMAGO

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, la Finalissima ha estado en el aire. Una vez descartado que este partido entre España y Argentina se celebrase en el escenario previsto, ahora ambas selecciones deben ponerse de acuerdo para elegir otro estadio que, a su vez, sea aceptado por la Conmebol y la UEFA.

Y por el momento, no existe consenso. Cada bando está luchando por traerse a su país esta gran cita futbolística entre la campeona de Europa y la campeona de América: el Santiago Bernabéu (Madrid) o el Monumental (Buenos Aires).

Pues bien, el último en saltar a la palestra ha sido el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, quien se ha reunido este pasado jueves con Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para dialogar sobre la Finalissima entre la Albiceleste y España, prevista para finales de este mes y que aún no tiene fecha definida.

"Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima. Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la Conmebol creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final", expresó Tapia a través de su perfil de la red social X.

El anuncio de Tapia se da poco después de que declarara que, si bien España quiere que el duelo se dispute en Madrid, su intención es que el encuentro juegue en el Monumental, en Buenos Aires.

Tapia se expresó en declaraciones a la prensa, minutos después de comparecer ante la Justicia argentina por una causa en la que se investiga a la organización por el delito de retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

Sus comentarios se produjeron, además, después de que el estadio del Real Madrid apareciera como nueva opción para acoger el duelo entre las selecciones campeonas de la Eurocopa y la Copa América, el 27 de marzo.

Rafael Louzán lo tiene claro

Esta misma semana, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ya informó de que la decisión sobre la disputa de la Finalissima debía quedarse cerrada esta misma semana.

"Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima, para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un período muy corto de tiempo os vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva", declaró.

Además, mostró su solidaridad con los países afectados: "Debemos trasladar nuestra solidaridad a los países, tenemos una relación muy directa con ellos. Catar, Arabia Saudí y demás. Imaginémonos ellos qué problema no están sufriendo las 24 horas del día".

"Estamos trabajando desde el anterior sábado, que comenzó esta situación, monitorizando con distintos equipos para seguir paso a paso esta situación", explicó.