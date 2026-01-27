La posible maldición de Brahim Díaz: "Necesita una limpieza con hierbas"

Brahim Díaz ha sido uno de los jugadores de la Copa África. Su fallo a lo panenka en el penalti que pudo darle el título a Marruecos sigue dando que hablar y las sospechas de magia negra sobrevuelan la figura del jugador del Real Madrid. La experta vidente Rocío Rosado arroja luz al respecto

La imagen de Brahim Díaz fallando el penalti a lo panenka en la Copa África se convirtió en historia del fútbol por todo lo acontecido. La final entre Marruecos y Senegal se recordará siempre por el desarrollo el encuentro y la decisión del combinado senegalés de retirarse en el descuento tras ver como le anulaban un gol y acto seguido el árbitro señalaba pena máxima para los marroquíes. La ejecución del actual jugador del Real Madrid sigue rodeada de misticismo: ¿Lo erró a propósito? ¿Sufrió brujería y magia negra parte del rival? La experta vidente Rocío Rosado lo desvela en ESTADIO Deportivo.

Hasta un diputado marroquí acusó a Senegal de practicar magia negra durante la retirada del equipo en el descuento. Incluso han pedido la detención del árbitro y tomarán acciones legales contra la CAF (Confederación Africana de Fútbol) y la FIFA.

"Brahim tiene ahora mismo hecha magia en su contra"

Abatido por el error del penalti, el jugador nacido en Málaga (aunque con raíces marroquíes) trata de volver a la normalidad. Sin embargo, su retorno no podría ser fácil debido a la magia negra: "Ese jugador ahora mismo tiene hecha brujería y magia. Y eso lo tiene y lo van a seguir repitiendo. Entonces ahora lo que tiene que buscar es una persona que le quite eso y le dé una defensa", comienza explicando la vidente.

Y sostiene que ambas selecciones hicieron brujería en la final: "De hecho tanto Marruecos como Senegal tenían sus magias hechas y ellos saben porque la gente de Marruecos también son fuertes en la magia. Con sus versos del Corán, con sus saquitos que llevan pegado a la ropa llenos de hierbas de protección. Entonces a Brahim le han hecho magia. Ahora él tiene que poner defensa, tienen que protegerlo y tienen que limpiarlo".

Su mala energía puede pasarle factura al vestuario del Real Madrid

Preguntada por la posibilidad de que Brahim Díaz 'contagie' su supuesta maldición al resto de compañeros del Real Madrid, Rocío Rosado es tajante: "Totalmente. Estamos hablando de magia negra y de África, que es fuerte. Ellos necesitan ahora mismo una limpieza energética, una protección, limpieza contra vudú, brujería y santería... Esas cosas las pongo yo para quitarla y porque ahora mismo están gafados, es que si tú no pones eso, pues van a hacer lo que quieran y además eso afecta hasta la salud. Ese chaval está destrozado y sin ganas de nada. Incluso te digo que él sabe que le han hecho algo", comentó.

¿Qué ritual tendría que seguir Brahim Díaz?

Con la presunta magia negra africana en su contra, la vidente nos da detalles del procedimiento que debería seguir Brahim: "Yo en mi caldero quemo toda la hierba mágica, que es una hierba que mezcla muchos tipos: de lavanda de ruda, de muchas hierba... Se le pasa por todo el cuerpo a esa persona y en mi consulta, con los seres queridos limpieza total, con hierbas, con polvos, con aceite, con palo santo y luego hacerle un ritual con velones arrasa brujerías y quitar el vudú, que también lo utilizan. Eso lo pongo yo todo en un altar y se sale de todo. El sale nuevo con la limpieza de las hierbas y con eso. Y luego a raíz de ahí, protegerlo y lo va a notar", sostiene.

