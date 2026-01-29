El Eintracht Frankfurt apuesta por Albert Riera como nuevo entrenador

El Eintracht Frankfurt está cerca de cerrar a Albert Riera como nuevo entrenador para reemplazar a Dino Toppmöller y buscar relanzar su temporada en la Bundesliga

El Eintracht Frankfurt está cerca de cerrar la incorporación de Albert Riera como su nuevo director técnico, tras la destitución de Dino Toppmöller. Según informan medios alemanes como Sky Alemania y kicker, el club germano busca que el técnico español pueda debutar en el banquillo este mismo sábado ante el Bayer Leverkusen. La negociación con el Celje, club esloveno donde Riera ejerce actualmente, sigue abierta debido a la cláusula de rescisión de cinco millones de euros, cifra que Frankfurt considera negociable.

Interinidad mientras llega Riera

Hasta que se cierre la operación, el Eintracht seguirá con un equipo interino. Para el partido de Bundesliga frente al Leverkusen, los encargados de dirigir al equipo serán Dennis Schmitt y Alexander Meier, tal y como confirmó el director deportivo Markus Krösche después del reciente duelo de Champions ante el Tottenham Hotspur (0-2).

El club de Hessen espera que Riera aporte un perfil renovado, con autoridad y carisma, capaz de dar confianza a una plantilla debilitada por los resultados negativos y devolver seguridad táctica al equipo.

Una trayectoria consolidada en Europa

El mallorquín de 43 años ha desarrollado su carrera como entrenador en ligas como la eslovena y la francesa. Su primera experiencia notable fue en el Olimpija de Ljubljana, donde ganó liga y copa, logrando captar la atención de clubes como el Celje. Posteriormente, asumió el mando del Girondins de Burdeos, club en el que ya había jugado como futbolista.

Tras regresar al Celje, Riera llevó al equipo a la Copa eslovena y esta temporada mantiene al conjunto como líder destacado de la PrvaLiga, con 12 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, además de disputar los playoffs de la Conference League.

Un español más en la Bundesliga

Con su posible llegada al Eintracht, Riera se convertiría en el tercer entrenador español en la Bundesliga. Antes de él, Pep Guardiola triunfó en el Bayern Múnich entre 2013 y 2016, ganando tres ligas, dos copas y un Mundial de clubes, mientras que Xabi Alonso dirigió al Bayer Leverkusen entre 2022 y 2025, conquistando una liga, una copa y una Supercopa, además de disputar la final de la Europa League 2023/24.

Detalles del acuerdo con el Celje

Según informó el diario Bild, el Eintracht podría pagar alrededor de 1,3 millones de euros por la resolución de contrato de Riera, quien firmaría un acuerdo por dos años y medio, hasta el verano de 2028. La operación supondría un paso decisivo en su carrera, al asumir un club de mayor dimensión en plena temporada y en una liga competitiva como la Bundesliga, donde el equipo ocupa actualmente la octava posición.

Riera, un proyecto ambicioso para Frankfurt

Con una experiencia progresiva que incluye su paso como asistente en el Galatasaray en 2020 y sus mandos como primer técnico desde 2022, Riera llega a Frankfurt con la misión de revitalizar al equipo, devolverle confianza y generar resultados positivos tanto en liga como en competiciones europeas. Para el club alemán, se trata de un fichaje estratégico que combina juventud, experiencia internacional y un estilo ofensivo probado en distintas ligas.