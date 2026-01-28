Así queda la clasificación de la Champions League tras la victoria del FC Barcelona y la derrota del Real Madrid en la última jornada de la competición europea

La jornada 8 de la Champions League dejó sorpresas, remontadas y clasificados directos a octavos, marcando el cierre definitivo de la fase de grupos

La última jornada de la fase liga de la Champions League dejó un escenario inesperado para varios gigantes europeos. Uno de los grandes damnificados fue el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, que cayó con estrépito en el Estádio da Luz ante un Benfica dirigido por José Mourinho (4-2). Un duelo intenso, por momentos descontrolado, que terminó sacando a los blancos del top 8 y los obliga ahora a disputar la ronda de play-off, perdiendo el privilegio del acceso directo a los octavos de final.

Da Luz, escenario de reencuentros y viejas heridas

El partido tenía un fuerte componente emocional. Arbeloa y Mourinho, unidos en el pasado por una etapa gloriosa en el club blanco, se reencontraban en un estadio cargado de simbolismo para el madridismo. Sin embargo, lejos de revivir recuerdos felices, el Real Madrid se encontró con un entorno hostil y un rival decidido a imponer su carácter desde el primer minuto.

El técnico blanco apostó por una alineación reconocible, con Tchouaméni sosteniendo el centro del campo y un ataque liderado por Kylian Mbappé, acompañado por Vinicius y Mastantuono. El planteamiento parecía suficiente para asegurar al menos un empate, pero la realidad fue muy distinta.

Los resultados de la última jornada de la Champions League

El Benfica impone ritmo, carácter y convicción

El equipo portugués salió con una presión intensa, agresividad constante y un ritmo que superó al Real Madrid. A pesar de ello, fue Mbappé quien adelantó a los blancos con un certero remate de cabeza, demostrando una vez más su capacidad para aparecer incluso en contextos adversos.

La reacción del Benfica no se hizo esperar. Schjelderup empató el encuentro y, antes del descanso, Pavlidis transformó un penalti que cambió por completo el guion del partido. El Real Madrid comenzó a mostrar grietas: falta de control, problemas para cerrar espacios y dudas defensivas.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto lisboeta volvió a golpear. Schjelderup firmó su doblete con una acción individual que evidenció las carencias estructurales del equipo blanco. Mbappé respondió con su segundo tanto, pero el Madrid ya mostraba agotamiento mental y táctico.

Los cambios de Arbeloa no lograron reordenar al equipo. La presión era imprecisa y la circulación del balón demasiado lenta. En el tiempo añadido llegó la imagen más simbólica de la noche: Trubin, portero del Benfica, subió a rematar y marcó el 4-2 definitivo, desatando la euforia local.

El Barça sella su pase con una goleada

El Barcelona cerró la fase de grupos de la Champions League con un triunfo contundente ante el Copenhague (4-1) en el Spotify Camp Nou, asegurando su clasificación directa a octavos de final. A pesar de un inicio adverso con gol de Dadason, los azulgranas dominaron la posesión y lograron remontar gracias a los tantos de Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford. El equipo de Hansi Flick mostró capacidad de reacción, verticalidad y eficacia en los metros finales, consolidando su presencia entre los ocho mejores de Europa y evitando la ronda extra de dieciseisavos de final. Una victoria clave y merecida.

Así queda la clasificación tras la última jornada

Con este resultado, el Real Madrid queda fuera del top 8 y deberá disputar una eliminatoria extra para acceder a octavos. En una situación similar se encuentra el Atlético de Madrid, sorprendido en el Metropolitano por el Bodø/Glimt, mientras que el Villarreal se despidió de la competición tras caer con claridad ante el Bayer Leverkusen.

En el lado positivo, el Manchester City logró asegurar su plaza directa entre los ocho mejores tras imponerse al Galatasaray, mientras que el Liverpool firmó una de las actuaciones más contundentes de la jornada con una goleada que le permitió finalizar tercero en la clasificación. También Arsenal y Bayern confirmaron su condición de favoritos, accediendo sin sobresaltos a los octavos de final.

Por su parte, PSG y Newcastle, Nápoles y Chelsea, deberán afrontar la ronda de dieciseisavos tras una jornada marcada por la igualdad y los pequeños detalles.

Un aviso para los grandes de Europa

La fase liga de la Champions League se cerró dejando claro que no hay margen para la relajación. El tropiezo del Real Madrid, la caída del Atlético y la despedida del Villarreal reflejan la dureza de una competición que castiga cualquier error. A partir de ahora, comienza el verdadero examen: eliminatorias a vida o muerte, donde la jerarquía ya no garantiza el éxito.

Así queda la clasificación de la Champions League tras la última jornada