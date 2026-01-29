El Atlético de Madrid se atasca con Goretzka: no lo tiene claro

Aunque ha reconocido que le gustaría probar fortuna en el extranjero, el mediocentro alemán duda ante la oferta del club rojiblanco y no descartaría seguir en el Bayern Múnich hasta final de temporada

El reloj sigue corriendo en contra del Atlético de Madrid. Diego Simeone ha pedido fichajes y Mateu Alemany trabaja en ello. Pero el mercado echará el telón el próximo lunes y en el Metropolitano sigue sin producirse novedades en este sentido. Aplazadas al próximo verano las vías que conducen a los brasileños Ederson y Joao Gomes, que se van de precio, el objetivo para reforzar el centro de campo es Leon Goretzka, pero en el club rojiblanco no las tienen todas consigo.

El mediocentro alemán acaba contrato el próximo 30 de junio, circunstancia que los colchoneros han buscado aprovechar para tratar de conseguir un traspaso a bajo coste. Pero el Bayern Múnich, pese a correr el riesgo de verlo marcharse gratis dentro de unos meses, se mantiene firme. Ha comenzando pidiendo 10 millones de euros y su director deportivo, Max Eberl, ya ha anticipado que “todavía no hay decisiones tomadas".

Los números de Goretzka en el Bayern Múnich

Goretzka, por su parte, ha expresado su deseo de cambiar de aires, aunque sigue siendo un jugador importante para Vincent Kompany. Es cierto que en la Champions no ha sido titular y no ha sobrepaso la media hora de juego en ninguno de los seis partidos que ha disputado. Pero en la Bundesliga solo se ha perdido una jornada y sí ha estado en el once en la mayoría de sus 18 encuentros, sumando ya 1.112 minutos.

"Es una opción, por supuesto. Me entusiasma ir al extranjero en algún momento de mi carrera. Ya lo he considerado dos veces, pero lo descarté conscientemente. Sé que en Múnich me siento cómodo. Salir también sería un paso para mi desarrollo personal. Conocer algo nuevo enriquecería mi vida", ha asegurado en una entrevista a Die Zeit.

Pero puede que esos planes de probar fortuna lejos de Alemania pasen por hacer las maletas ya en verano. De hecho, la Cadena Ser apunta que el internacional germano, de 30 años, no está del todo convencido ante la oferta que le ha trasladado el propio Alemany, quien viajó el pasado lunes a Múnich para tratar de avanzar en un acuerdo.

Existía un optimismo mesurado en el Metropolitano. Pero las negociaciones se habrían complicado en las últimas horas y cobra fuerza la posibilidad de que Goretzka siga en el Bayern hasta final de temporada. En ese caso, se multiplicarían las propuestas dada su condición de agente libre, pues no renovará, pero también el Atlético podría apostar a priori por otras opciones más con vistas al futuro.

En ataque, Lookman se complica y se apunta a Igor Jesus

De forma parala, además, el club rojiblanco pretende apuntalar su ataque y tiene previsto destinar su gran inversión invernal en ese cometido, ya sea en un punta o un extremo. Pero la opción del Ademola Lookman, que era una de las opciones que se manejaban, también se ha complicado, pues la Atalanta se encuentra en negociaciones con el Fenerbahçe turco, según el periodista Fabrizio Romano. El foco ahora, por tanto, se centra en el delantero brasileño Igor Jesus, al que el Nottingham Forest tampoco dejará salir tan fácil.