El Atlético de Madrid sigue trabajando en el fichaje de Goretzka

El club rojiblanco quiere firmar a un centrocampista en este mercado de fichajes de invierno. Las opciones de Ederson y Joao Gomes están complicadas por su alto coste y el alemán del Bayern Munich es más viable porque acaba contrato al final de esta temporada

El Atlético de Madrid tiene como uno de sus objetivos prioritarios en este mercado de fichajes de invierno el reforzar el puesto de centrocampista. El equipo que entrena Diego Pablo Simeone necesita a un futbolista más en esa demarcación siendo los que más gustan Ederson y Joao Gomes. No son los únicos, ya que en las últimas horas, Mateu Alemany, director deportivo del Atleti, está acelerando gestiones para intentar convencer a Leon Goretzka.

Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, ha estado en Múnich, Alemania, en los últimos días negociando con la agencia de representación del centrocampista del Bayern Múnich Leon Goretzka. Debido a las dificultades que se ha encontrado a la hora de incorporar a Ederson y Joao Gomes, el ejecutivo del club madrileño ha sondeado al alemán al cual intenta contratar. Una incorporación que tiene visos de hacerse más en verano que ahora, aunque el club rojiblanco tiene algunas opciones de lograrlo en este mes de enero.

A Leon Goretzka le agrada la opción de fichar por el Atlético de Madrid y eso ha provocado que Mateu Alemany esté conversando para cerrar su fichaje. El problema está en que, a priori, el Bayern Múnich, equipo con el que el centrocampista tiene contrato hasta el final de temporada, no está muy por la labor de dejar salir al germano tal y como informa SKY Sports Alemania. La única posibilidad para que se haga la operación es que Atleti y Bayern Munich lleguen a un acuerdo por una cantidad de dinero modesta para dar luz verde a la operación.

Con esta tesitura, el Atlético de Madrid está trabajando en la opción de Leon Goretzka, pero más para que el centrocampista llegue el próximo verano. Un futbolista de gran cartel a nivel internacional y que en esta temporada, a pesar de las críticas que está recibiendo, suma con el Bayern Múnich 1.355 minutos en 28 partidos disputados.

A sus casi 31 años, los cumple el 6 de febrero, las opciones de que Leon Goretzka renueve con el Bayern Múnich son prácticamente mínimas lo que ha provocado que muchos clubes, entre ellos el Atlético de Madrid, se lancen por su fichaje.

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, quiere fichajes

A pesar de que el Atlético de Madrid trabaje en fichajes de cara a la próxima temporada, Diego Pablo Simeone, entrenador del equipo rojiblanco, quiere refuerzos en este mismo mercado de invierno para cubrir las bajas que ha sufrido la plantilla en el centro del campo y en el ataque.

El técnico argentino afirmó, tras el partido contra el RCD Mallorca, que el Atlético de Madrid necesita fichajes de cara a la recta final de esta temporada. "Necesitamos jugadores que completen la plantilla, sí, seguro. Lo sabemos todos".