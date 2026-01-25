Simeone deja muy claro que el Atlético de Madrid necesita fichajes: "Necesitamos jugadores que completen la plantilla, sí, seguro. Lo sabemos todos"

El entrenador del Atlético de Madrid se mostró contento por la victoria contra el RCD Mallorca por 3-0, defendió a Julián Álvarez otra vez y no tuvo reparos en confirmar que espera fichaje en la última semana de mercado de invierno que falta

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se mostró feliz por la victoria de su equipo contra el RCD Mallorca por 3-0, pero al mismo tiempo señaló que su plantilla necesita fichajes de cara a lo que resta de temporada.

Simeone analizó la victoria de su Atlético de Madrid sobre el RCD Mallorca. "Cuando ganas 1-0 siempre se puede complicar, porque el resultado es corto, y porque la diferencia del juego era grande y no se mostraba en el marcador. Y cuando eso pasa, volvemos siempre a la famosa contundencia de un lado o del otro. Por suerte hoy fuimos defensivamente contundentes y ofensivamente mejoramos, mejoramos mucho más que el miércoles pasado. Creo que tuvimos más claridad en el buscar situaciones de gol. Más allá de los tres goles que se hicieron, el equipo generó bastantes jugadas importantes para poder llegar al gol", afirmó en los micrófonos de Movistar+ LaLiga.

Simeone destacó la importancia que tiene que los jugadores de segunda línea marquen goles. "Está claro que necesitamos goles de todos. Está claro que los mediocampistas son importantes llegando de segunda línea, de media distancia como hizo el gol Thiago hoy. Y bueno, creo que necesitamos no depender solamente de Griezmann, de Sorloth y de Julián. Igualmente en la parte defensiva, siempre hablamos de la contundencia que parecería que la contundencia es solo ofensiva, también está la parte defensiva. Creo que desde que empezó la temporada solo 4 o 5 partidos empezamos perdiendo, después todos los otros los empezamos ganando. Y si hubiéramos sido más contundentes a los que no les gusta el 1-0, podríamos haber tenido más puntos".

A continuación, Simeone elogió el compromiso de sus jugadores. "El trabajo del equipo está siendo muy bueno. Porque la verdad que se nos han ido, en este momento, cuatro jugadores que no podemos completar esa plantilla que antes teníamos. Y hoy están todos trabajando de una manera increíble, hasta que seguramente en poco llegarán algunos de los chicos para poder ayudarnos".

Simeone pide fichajes para el Atlético de Madrid en esta recta final de mercado de invierno

Simeone confirmó que espera fichajes. "No, necesitamos jugadores que completen la plantilla, sí, seguro. Lo sabemos todos y obviamente espero que podamos llegar al lugar donde tanto Mateu, Miguel, Enrique, yo, Carlos, sabemos".

A continuación, Simeone no quiso dar pistas de las posiciones que se van a reforzar. "No, no les puedo dar más pistas. No voy a jugar todos los días. Así que si viéndonos jugar creo que se entiende".

Por último, Simeone defendió a Julián Álvarez. "Hablar con él y claramente hacerle sentir la importancia que tiene para nosotros. El equipo lo quiere, el cuerpo técnico lo quiere, la gente lo quiere y es un jugador determinante para poder llegar a donde nosotros queremos. Está claro que el arranque de temporada fue bueno, después hubo un bajón, como le puede pasar a cualquier futbolista. Y bueno, viene la parte ahora definitoria, porque sabemos que ahora viene Copa del Rey, la Champions, ya las eliminaciones... lo que nos toque. Y bueno, ya el campeonato empieza a apretar porque viene el final de temporada y bueno, no tengo ninguna duda que llegará el momento que Julián Álvarez nos lleve a donde todos queremos".