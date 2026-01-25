Atlético de Madrid - Mallorca, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo este encuentro de la jornada 21 de LaLiga en donde el Atlético de Madrid quiere la victoria para seguir en la pelea por el título de campeón, mientras que el RCD Mallorca necesita ganar para para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido Atlético de Madrid - RCD Mallorca correspondiente a la jornada 21 de LaLiga. Un encuentro muy interesante entre dos equipos que necesitan la victoria. El equipo de Simeone para seguir en la pelea por el título de campeón y el de Jagoba Arrasate para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

Es por ello que el Atlético de Madrid no tiene margen para tropezar. O gana o puede ir diciendo adiós a sus opciones de ser campeón.

El Atlético de Madrid llega a este partido contra el RCD Mallorca con la obligación de ganar para no quedarse descolgado de la pelea por el título de campeón de LaLiga. El club rojiblanco está ahora a 10 puntos del Real Madrid y a 8 puntos del FC Barcelona, quien también tiene que jugar este domingo.

El RCD Mallorca sólo le saca dos puntos al Deportivo Alavés que es el primero de los equipos que está en puestos de descenso a Segunda división. Por tanto, no tiene mucho margen de error.

El RCD Mallorca, por otro lado, está en una situación totalmente diferente a la del Atlético de Madrid. El equipo que entrena Jagoba Arrasate está inmerso en la pelea por la permanencia en Primera división la cual se está recrudeciendo en las últimas jornadas porque los clubes que están en los puestos bajos de la clasificación está comenzando a ganar.

En cuanto a las bajas. El Atlético de Madrid sólo tiene la ausencia de Griezmann por culpa de una lesión que ha sufrido en los últimos días, mientras que el RCD Mallorca no puede contar con Toni Lato, Marash Kumbulla y Manu Morlanes.

El Atlético de Madrid ha dado a conocer el once titular para este partido contra el RCD Mallorca, siendo la gran novedad la presencia de José María Giménez desde el inicio.

Atlético de Madrid y RCD Mallorca abren la sesión del domingo de la jornada 21 de LaLiga en un partido muy interesante ya que ambos equipos se juegan bastante. El Atlético de Madrid necesita el triunfo para seguir en la pelea por el título de campeón en la cual FC Barcelona y Real Madrid no están fallando demasiado, obligando así al conjunto entrenado por Diego Pablo Simeone a hacer un gran esfuerzo. Por otro lado, el RCD Mallorca está en otra lucha bien diferente ya que el equipo que entrena Jagoba Arrasate debe conseguir el triunfo para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

El Atlético de Madrid llega a este partido contra el RCD Mallorca con la obligación de ganar debido a que el Real Madrid ganó al Villarreal este sábado lo que hace que el club rojiblanco ya tenga una desventaja de 10 puntos. Esto quiere decir que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone debe vencer para no descolgarse de una pelea en la que el FC Barcelona también tiene que jugar su encuentro el cual si gana le hará recuperar el liderato.

En el aspecto deportivo, el Atlético de Madrid llega a este partido, que comienza a las 14:00 horas y que se juega en el Estadio Metropolitano, después de una semana en la que derrotó al Deportivo Alavés en LaLiga por 1-0 y empató a uno contra el Galatasaray en la UEFA Champions League. El equipo madrileño quiere prolongar las buenas sensaciones con un triunfo en el partido contra el RCD Mallorca en el que no va estar Antoine Griezmann que es la única baja que tiene Diego Pablo Simeone por culpa de una lesión muscular que ha sufrido en las últimas horas. El que sí está disponible es Clément Lenglet que se ha recuperado de su lesión de rodilla.

Por su parte, el RCD Mallorca comienza a quedarse sin margen de maniobra en la lucha por la permanencia en Primera división porque todos los equipos que están inmersos en esa pelea están consiguiendo buenos resultados lo que hace que el conjunto entrena por Jagoba Arrasate sólo tenga dos puntos de ventaja sobre el Deportivo Alavés quien es el que está en el puesto 18 de la clasificación de LaLiga.

El RCD Mallorca llega a este partido tras ganarle al Athletic Club en la anterior jornada liguera por un ajustado 3-2. El equipo balear no puede contar para este partido con Antonio Lato, Marash Kumbulla y Manu Morlanes.

El árbitro de este partido entre Atlético de Madrid y RCD Mallorca correspondiente a la jornada 21 de LaLiga es José María Sánchez Martínez, del colegio murciano.