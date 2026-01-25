Atlético de Madrid - Mallorca: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 21 de LaLiga

Los de Simeone esperan sumar su undécimo triunfo consecutivo en el Metropolitano ante un Mallorca que busca dar la sorpresa y así superar al Villarreal en la clasificación

Este domingo 25 de enero, el Atlético de Madrid se mide al Mallorca en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en un partido que entre dos equipos con unos objetivos muy diferentes.

El conjunto de Simeone es cuarto de la tabla, con 41 puntos -empatado con el Villarreal-, de ganar superaría al conjunto groguet en la clasificación y dejaría más sellado su tercer puesto en la pelea por LaLiga. En las últimas cinco jornadas, el Atlético de Madrid ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro ante el Athletic Club. El cuadro madrileño está convirtiendo su estadio en un auténtico fortín, desde el primer partido en su campo no pierden y eso se remonta al 23 de agosto, por lo tanto ha conseguido 28 de 30 puntos.

Por otro lado, el Mallorca llega al choque con 21 puntos y en la decimoquinta posición, por lo tanto, una victoria le urge para despejarse de la zona baja. Los de Arrasate, la semana pasada vencieron al Athletic Club en Son Moix (3-2), esto disipó las dudas que habían con respecto al técnico de . Antes de este resultado cosechó dos derrotas, un empate y una victoria ante el Elche (3-1). A su vez, lejos de Son Moix lleva sin sumar de tres desde hace más de cinco jornadas, solamente se ha hecho con 5 de los 30 puntos que se han jugado.

El balance entre ambos conjuntos, es muy favorable a los rojiblancos: 33 triunfos para el Atlético de Madrid, 15 empates y 18 victorias para los baleares.

Atlético de Madrid - RCD Mallorca: fecha y horario del partido de la jornada 21 de LaLiga 25/26

Este encuentro entre el Atlético de Madrid y el Mallorca, tendrá lugar este domingo 25 de enero a las 14:00 horas, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Atlético de Madrid - RCD Mallorca: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigesimoprimera jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), así como por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange el dial 111), ofreciendo la emisión en alta definición para una experiencia más completa. Además, el encuentro también se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar, Movistar Plus+ (dial 7) y M+ LaLiga 2 (dial 55 en Movistar+ y en Orange el dial 111).

Atlético de Madrid - RCD Mallorca: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Atlético de Madrid y el Mallorca, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la vigesimoprimera jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.