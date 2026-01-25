Atlético de Madrid - Mallorca: Alineación posible de Atlético de Madrid y Mallorca en el partido de hoy de LaLiga

El equipo que entrena Diego Pablo Simeone no va a poder contar con Antoine Griezmann quien en las últimas horas ha sufrido un problema físico, mientras que el conjunto que dirige Jagoba Arrasate cuenta con alguna que otra baja, pero que no afecta demasiado a su once titular base

Atlético de Madrid y RCD Mallorca abre los partidos que se disputan este domingo correspondiente a la jornada 21 de LaLiga. Un encuentro al que ambos equipos llegan en un buen momento y con sensaciones positivas. Sin embargo, ambos están peleando por objetivos totalmente distintos ya que el Atlético de Madrid se encuentra luchando por no descolgarse de la pelea por el título de campeón de Primera división, mientras que el RCD Mallorca está totalmente centrado en lograr la permanencia en LaLiga.

El Atlético de Madrid llega a este partido contra el RCD Mallorca después de una última semana en la cual ha ganado al Deportivo Alavés por 1-0 en LaLiga y ha empatado a uno contra el Galatasaray en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Debido a que tiene desventaja de puntos con el FC Barcelona y el Real Madrid, el equipo que entrena Diego Pablo Simeone no puede permitirse muchos tropiezos más si quiere tener opciones aún de proclamarse campeón de Primera división. Para este partido contra el RCD Mallorca, el Atlético de Madrid sólo tiene la baja de Antoine Griezmann que durante esta semana ha sufrido un pequeño problema físico que lo va a mantener alejado de los terrenos de juego un tiempo. El club rojiblanco no quiere forzar al francés ya que tampoco hay necesidad ya que tiene argumentos ofensivos de sobra para intentar ganar el choque contra el RCD Mallorca.

El RCD Mallorca, por su parte, recuperó las buenas sensaciones el pasado fin de semana ya que el equipo que entrena Jagoba Arrasate le ganó al Athletic Club por 3-2 en el último partido de LaLiga. Un triunfo que le he permitido tener algo de ventaja, sólo dos puntos eso sí, sobre los puestos de descenso a Segunda división.

Por tanto, el equipo balear tampoco tiene margen de error y está obligado a puntuar para no complicarse su continuidad en Primera división, ya que lleva coqueteando con el descenso desde el comienzo de la temporada. Para este partido de máxima dificultad contra el Atlético de Madrid, uno de los favoritos para ganar el título, el RCD Mallorca tiene las bajas de Antonio Lato, Marash Kambulla y Manu Morlanes.

- Alineaciones titulares posibles del partido Atlético de Madrid - RCD Mallorca correspondiente a la jornada 21 de LaLiga:

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Johnny Cardoso, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Álex Baena; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

RCD Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Martín Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica; Samu Costa, Omar Mascarell; Antonio Sánchez, Sergi Darder, Jan Virgili; y Vedat Muriqi.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Murciano).