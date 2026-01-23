Griezmann se cae del plan de Simeone: lesión y problema para el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid confirma la baja de Griezmann de cara al duelo frente al Mallorca de la jornada 21 de LaLiga y pone en duda la presencia del galo de cara al choque frente al Bodo/Glimt en la Champions League

El Atlético de Madrid, que había dejado la enfermería vacía con el alta de Lenglet, vuelve a abrir de nuevo sus puertas para atender a Griezmann, que no estará disponible para el choque de la jornada 21 de LaLiga ante el Mallorca y es duda para el último duelo de la primera fase de la Champions League.

El Atlético de Madrid confirma la baja de Griezmann

“Griezmann sufre una lesión muscular de grado bajo en el muslo izquierdo, diagnosticada por los servicios médicos del club tras la resonancia efectuada a nuestro delantero”, informó este viernes por la tarde el parte del club rojiblanco en sus canales oficiales, tras padecer esa dolencia durante el desarrollo del entrenamiento matutino en Majadahonda. “La evolución de su dolencia determinará su regreso a la competición”, añadió el Atlético, que no informa del periodo de baja del futbolista, aunque este tipo de dolencias leves pueden variar entre apenas unos días, una semana o algo más, por lo que sí está descartado ante el Mallorca, previsiblemente tiene muy difícil jugar ante el Bodo/Glimt y podría estar listo para la visita al Levante del domingo siguiente.

Griezmann ha jugado treinta encuentros en esta campaña, diez como titular, con diez goles. Es el segundo mejor artillero del equipo, sólo superado por el argentino Julián Álvarez, con once, aunque con una diferencia sustancial en minutos: de los 1.125 del atacante francés a los 2.116 del delantero argentino. Según determinaron las pruebas médicas, el galo es baja para el partido de este domingo contra el Mallorca y es seria duda para el siguiente duelo con el Bodo/Glimt en la Champions League.

Griezmann, crucial para el objetivo europeo del Atlético de Madrid

Más que el partido de LaLiga ante el Mallorca, la baja de Griezmann se convierte en un escollo de cara al crucial duelo de la Champions League de la próxima semana, en caso de que el francés no esté ne condiciones de jugarlo. El 1-1 contra el Galatasaray relegó este miércoles al Atlético de Madrid de la octava a la duodécima posición provisional en la Champions League, sin depender de sí mismo en la última jornada contra el Bodo/Glimt salvo una goleada mayor que sus rivales directos, pero con la obligación previsiblemente de ganar y esperar el tropiezo de al menos cuatro de los equipos que van por delante ahora en la tabla. En ese panorama, con todo tan apretado, la derrota en la última jornada contra el Bodo/Glimt lo dejaría fuera de los ocho primeros puestos; el empate reduce sus opciones a lo mínimo (al menos necesitará la derrota de cuatro de los siete conjuntos con los que comparte los trece puntos) y la victoria no garantiza la clasificación, porque también exigirá que no ganen cuatro de sus once predecesores, sin contar el Arsenal y el Bayern, salvo que los supere en la diferencia goleadora con un triunfo abultado contra su rival noruego.