Lenglet vacía la enfermería del Atlético de Madrid y suma una nueva variante a la defensa

El central francés se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y está a la espera de ver si su nombre figura en la lista de convocados del Atlético de Madrid para el partido de LaLiga ante el Mallorca o tendrá que esperar para el último choque de la primera fase de la Champions League

El Atlético de Madrid, tras complicarse en Estambul el acceso al top 8 de cara a los octavos de final de la Champions League, regresa a LaLiga con el propósito de seguir acercándose a Real Madrid y Barcelona en una lucha que parece imposible. Para el duelo de este fin de semana, ante el Mallorca, Simeone recupera a Lenglet que se ha entrenado junto al resto de sus compañeros a la espera de determinar si está apto o no para entrar en la convocatoria. La vuelta de Lenglet deja vacía la enfermería rojiblanca y suma una nueva variante a la defensa del Atlético de Madrid de cara al choque frente al conjunto de Jagoba Arrasate.

Lenglet vuelve a la dinámica del Atlético de Madrid de cara a LaLiga

Lenglet ultimó este viernes su recuperación y se reincorporó al trabajo con el grupo un mes y seis días después de sufrir un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, el pasado 17 de diciembre en la Copa del Rey ante el Atlético Baleares. El retorno del defensa supuso la disponibilidad de todos los efectivos de Diego Simeone en el entrenamiento de este viernes, en el que su equipo ya preparó el duelo de este domingo contra el Mallorca en el estadio Metropolitano, a la espera de si Lenglet entra ya en esa convocatoria o aguarda a la siguiente ante el Bodo/Glimt. La plantilla del Atlético se ejercitó a dos velocidades en la sesión matutina, con trabajo más suave para los titulares del último choque ante el Galatasaray, el pasado miércoles en la Liga de Campeones, menos Thiago Almada, que, al jugar sólo 45 minutos en ese encuentro, se entrenó con más intensidad al ritmo de los suplentes.

Simeone, muy satisfecho con la defensa del Atlético de Madrid

La vuelta de Lenglet supone una nueva variante para Simeone de cara a la defensa, aunque el francés, actualmente, está lejos de hacerse un hueco en la zaga rojiblanca. Le Normand, Giménez, Hancko, y ahora Marc Pubill están por delante de él en el orden de preferencia de Simeone que, tras el partido ante el Galatasaray en la Champions League, valoró el alto nivel defensivo del equipo. "Marc está muy bien, Hacko también, hoy Robin entró muy bien y Giménez espera su momento. Necesitamos a todos y que este trabajo que estamos teniendo pague", declaró el técnico del conjunto rojiblanco al término del partido entre el combinado turco y el Atlético de Madrid.