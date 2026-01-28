El nuevo plan del Atlético de Madrid pasa por una gran inversión en ataque: dos nombres sobre la mesa

La idea ha cambiado tras las dificultades encontradas para firmar a los pivotes que más gustaban. Se negocia un traspaso a bajo coste por Leon Goretzka y eso permitirá lanzarse con todo a por un jugador ofensivo, manejándose diferentes perfiles

El Atlético de Madrid enfila la recta final del mercado invernal, que echará el cierre el próximo lunes 2 de febrero, sin haber satisfecho aún el deseo de Diego Simeone, que no ha dudado en pedir fichajes públicamente. "Necesitamos jugadores que completen la plantilla, sí, seguro. Lo sabemos todos", ha asegurado el técnico argentino, que ha visto marcharse a Conor Gallagher, Raspadori, Javi Galán y Carlos Martín son que llegue nadie para suplirlos, dejando a la plantilla rojiblanca con solo 20 componentes.

Ederson y Joao Gomes, aparcados hasta verano

Mateu Alemany, director de fútbol profesional colchonero, tiene por delante cinco días para intentar llevar a cabo un plan que ha ido cambiando con el paso en los días. Y es que, inicialmente, la idea era incorporar a un mediocentro de presente y futuro que viniera a sustituir a Gallagher, que antes de ser traspasado al Chelsea no es que fuese un fijo en los planes del 'Cholo', pero sí contaba con bastantes minutos. Para ello, se retomó la opción del brasileño Ederson, al que ya se intentó fichar el mismo verano que acabó recalando el internacional inglés, pero la Atalanta no ha dado su brazo a torcer y lo ha tasado por encima de los 40 millones de euros. Tampoco el Wolverhampton lo ha puesto fácil con su compatriota Joao Gomes, la gran alternativa que más gustaba en realidad, por el que ha exigido 45 millones.

Ante las dificultades encontradas, por tanto, ambas opciones han sido aparcadas hasta el próximo verano, cuando podrían ponerse a tiro. De un lado, Ederson entrará en su último año de contrato (acaba en 2027) y eso hace pensar que su precio bajará, lo mismo que puede suceder con Joao Gomes si los 'Wolves' descienden a la Championship, como todo apunta a que sucederá. Pero mientras tanto, Alemany se ha lanzado a por Leon Goretzka, al que considera una oportunidad de mercado.

En negociaciones con el Bayern por Goretzka

A sus 30 años, el mediocentro alemán ha perdido protagonismo en un Bayern Múnich abierto a su salida mediante un traspaso a bajo coste, pues acaba contrato a final de temporada. Su alto salario, por su parte, sería compensado por el Atlético con una vinculación hasta 2028. Pero este cambio en la hoja de ruta conlleva un nuevo plan que pasa por realizar la gran inversión de este mercado en un fichaje que dé un salto de calidad al ataque, como apunta el diario Marca.

Kang-in Lee, también para la 26/27

En este sentido, la vía de Kang-in Lee ha sido también aplazada hasta verano por la negativa de Luis Enrique a dejarlo marchar del PSG. Pero se manejan varios nombres más, con perfiles diferentes. No se trata de operaciones sencillas, pero con las arcas del Metropolitano llenas, la dirección deportiva rojiblanca tratará de contentar a Simeone con un fichaje que pueda aportar rendimiento inmediato y marque las diferencias.

Lookman, un viejo conocido; e Igor Jesús, que llamó la atención en el Mundial de Clubes

Así, de un lado se tantea al extremo nigeriano Ademola Lookman, al que la Atalanta también ha cerrado la puerta cada vez que los colchoneros se han interesado, acabando también su contrato en 2027. Pero al mismo tiempo también se baraja firmar a un punta y gusta mucho el brasileño Igor Jesus, que suma 9 tantos en 29 partidos con el Nottingham Forest. A sus 24 años, el ex del Botafogo, que pasó durante cuatro años por el Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, llamó mucho la atención en el enfrentamiento ante el conjunto brasileño en el Mundial de Clubes, pero no será sencillo que su club lo deje marchar tras pagar 19 millones de euros por su pase el pasado verano.