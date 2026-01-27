Simeone responde muy claro si tiene algún problema con Mateu Alemany: "Hay que llenar hojas"

El entrenador del Atlético de Madrid ha señalado que no tiene ningún problema con el director deportivo a pesar de las declaraciones de ambos en los últimos días en donde se podía apreciar ciertas discrepancias a la hora de realizar fichajes

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios de comunicación antes del partido de UEFA Champions League que su equipo va a disputar contra el Bodo-Glimt ante los cuales ha zanjado que no tiene ningún problema con su director deportivo Mateu Alemany.

Simeone, con Movistar+, ha dejado claro que no existen discrepancias con Mateu Alemany a la hora de realizar fichajes a pesar de las declaraciones de ambos en los últimos días. "No, no... porque es parte del juego de los periodistas de generar siempre esa situación de tirantez de no estar de la mano... y bueno, todas esas cosas que se generan en el fútbol y que sino... las hojas serían muy cortas… hay que llenar hojas y a veces es necesario llenar con un poco de todo".

Diego Pablo Simeone analiza el enfrentamiento de UEFA Champions League contra el Bodo-Glimt

Simeone, ya en rueda de prensa, ha sido aún más contundente sobre si tiene problemas con Mateu Alemany. "Cero". Al mismo tiempo, ha reflexionado sobre la ansiedad que existe en el entorno del Atlético de Madrid por los fichajes. "Es una pregunta para que puedan responder entre ustedes porque hay tanta ansiedad y estamos en este punto. Hasta el último día puede pasar de todo, estamos preparados para que pueda pasar cualquier cosa, llegadas y salidas y cuando cierre el libro espero que sea favorecido el equipo y el club, que es lo que importa".

El argentino ve al Atlético de Madrid con capacidad para luchar en tres competiciones. "La temporada pasada competimos muy bien y esta lo estamos haciendo bien. Ahora aparecen los momentos más importantes, el partido de mañana y lo que nos pueda tocar en dieciseisavos y octavos y el año pasado lo hicimos muy bien".

"Entiendo todas las necesidades de búsqueda de resultados, números, goles, pero la única realidad es que tenemos que jugar el partido que creemos que podemos hacer daño y no dependemos de nosotros, eso tiene que quedar claro. Dependerá de nosotros si hay resultados que nos puedan beneficiar, pero nosotros tenemos que sacar un buen resultado y luego dependerá".

El entrenador del Atlético de Madrid ha analizado al Bodo-Glimt. "No solo la victoria contra el City, cómo viene compitiendo. Le tocó partidos muy difíciles ha jugado fuera de casa muy bien, compitieron de una manera muy buena en Dortmund, le ganó al City, saben lo que quieren, con una transición rapidísima cuando encuentra a su 10 (Hauge), que es el mejor jugador que tiene. Es un equipo que juega bien técnicamente, sabe a lo que juega y tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño".

Por último, ha elogiado el estado de forma de Thiago Almada, que no se marchará del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes de invierno. "Está en un buen ritmo de juego. Siempre ha tenido situaciones de gol cuando le ha tocado jugar, siempre ha asistido con visión de jugada, necesitamos su trabajo defensivo y creo que hay una linda competencia con Baena por sus características, que son más diferentes con las de Nico y su crecimiento le está haciendo bien al equipo".