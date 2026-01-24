Thiago Almada no piensa moverse del Atlético de Madrid, que da por concluido el tema acerca de su fichaje: "Creo que está claro que voy a seguir en el Atleti"

El atacante del Atlético de Madrid refuerza su postura con el cuadro de Simeone y confirma que se quedará en el club colchonero, a pesar de la lluvia de ofertas que había sobre su mesa para acabar con la falta de minutos en el Atleti

El mercado de fichajes ha deparado cuatro bajas en el Atlético de Madrid, que cerró las ventas de Gallagher, Raspadori y Javi Galán sumado a la cesión de Carlos Martín al Rayo Vallecano. El cuadro rojiblanco ha ido dando salida a los jugadores que menos contaban para Simeone, siendo Tiago Almada uno de los grandes intereses de varios clubes europeo que optaban por su cesión. El argentino perdió protagonismo en los planes del técnico colchonero y las ofertas se acumulaban en el despacho de Mateu Alemany, que cerró, en público, la salida del atacante. Aún así, para dejarlo más claro todavía, Thiago Almada ha confirmado que no piensa moverse del Atlético de Madrid, ahuyentando cualquier intento de fichajes de los clubes europeos que lo habían tanteado. "Creo que está claro que voy a seguir en el Atleti", subrayó el atacante.

Thiago Almada confirma que se queda en el Atlético de Madrid

El argentino quiso dar carpetazo al tema acerca de su posible salida por falta de minutos en el Atlético de Madrid confirmando que seguirá jugando a las órdenes de Simeone. "Hubo bastantes rumores en este tiempo. Pero yo estaba muy tranquilo en este tiempo, haciendo mi trabajo en el club, tratando de demostrar al técnico que quiero estar y creo que está claro que voy a seguir en el Atlético", destacó Thiago Almada en palabras a AFA Estudio, el canal de streaming oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Selección Argentina. Con estas palabras, Almada pone punto final a su culebrón y se gana el cariño de los aficionados del cuadro colchonero que celebran el compromiso del argentino que en este 2026 vuelve a entrar con regularidad en los planes de Simeone.

Mateu Alemany y el Atlético de Madrid no incluían en sus planes la salida de Almada

Para cerrar el capítulo de Almada solo faltaban las palabras del propio jugador confirmando que se queda en el Atlético de Madrid, pues ya Mateu Alemany adelantó que en los planes del club colchonero no estaba dejar salir al argentino. "Eso está descartado", contestó el directivo cuando fue preguntado en la previa del duelo ante el Galatasaray sobre si iba a haber más salidas y en concreto por el interés del conjunto turco en contratar al futbolista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022. El futbolista estaba en la agenda de varios clubes europeos, entre ellos el equipo de Estambul, junto al Benfica, debido a su poca participación en los planes de Simeone, aunque la situación ha cambiado con la entrada del año, que ha supuesto 2 titularidades seguidas para el argentino.