Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, lamenta la lesión de Griezmann: "Su baja siempre se siente"

El entrenador del Atlético de Madrid ha hablado sobre la lesión que ha sufrido el francés en las últimas horas la cual hace que se quede fuera del partido de LaLiga contra el RCD Mallorca. El argentino también ha dicho que sólo piensa en el encuentro liguero y deja aparcado por ahora el decisivo encuentro de UEFA Champions League de la semana que viene contra el Bodo

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 21 de LaLiga que su equipo va a jugar contra el RCD Mallorca. El argentino se ha lamentado por la baja de Antoine Griezmann al que sigue considerando un jugador muy importante y también ha evitado hablar del encuentro de UEFA Champions League contra el Bodo-Glimt que se juega la semana que viene.

Antoine Griezmann no va a jugar el partido contra el RCD Mallorca por un problema físico que ha sufrido en las últimas horas. Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se ha lamentado por la baja del francés. "Su baja siempre se siente, es un jugador muy importante para el equipo".

El argentino ha tenido buenas palabras sobre Le Normand y se ha alegrado del regreso de Lenglet. "Muy bien lo veo, hay una competencia muy sana entre los centrales. Y ahora más con Lenglet. Buscamos lo mejor para el equipo".

Simeone, por otro lado, ha defendido que el equipo se encuentra a buen nivel físico. "Bien, a veces sale el objetivo y otras no, pero el equipo está bien".

El entrenador del Atlético de Madrid también ha hablado sobre la falta de efectividad de cara a la portería contraria. "Lo dijimos el miércoles, interpretar ese último tramo de la mejor manera te hace diferencial. Con el compromiso del equipo lo conseguiremos".

A continuación, Diego Pablo Simeone ha salido en defensa de Julián Álvarez quien en las últimas semanas está siendo criticado por no estar dando su mejor nivel. "¿En serio me lo preguntas? Julián se cree por sí solo por su nombre, jerarquía y trayectoria".

Al entrenador del Atlético de Madrid no le preocupan las bajas que está teniendo en este mercado de fichajes de invierno y se centra en intentar ganar con los futbolistas que tiene a su disposición. "Lo único que me preocupa son los resultados y después lo que ocurra con el andar de las situaciones que puedan suceder ya veremos".

Simeone no piensa en el partido de UEFA Champions League contra el Bodo-Glimt

Simeone, por otro lado, no ha querido hablar sobre los fichajes que pueda hacer el Atlético de Madrid en el mercado de invierno y ha explicado que recurre a los canteranos. "Traemos a chicos que nos pueden ayudar para tratar de compensar esas ausencias".

El entrenador del Atlético de Madrid, finalmente, ha explicado que no piensa en el partido de UEFA Champions League contra el Bodo-Glimt de la semana que viene en donde su equipo se va a jugar acabar la fase de liga entre los ocho primeros clasificados. "Pensando sólo en el partido de Mallorca, no me quita de la cabeza otro pensamiento que pensar en este partido".