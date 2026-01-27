El Atlético de Madrid cierra el fichaje de una joven promesa del Almería: Marko Perovic

El club rojiblanco está trabajando en fichar a dos futbolistas para mejorar el equipo que entrena Diego Pablo Simeone de cara a la recta final de temporada, pero eso no le hace descuidar el hacerse con jóvenes talentos que puedan llegar a la élite en un futuro no muy lejano

Todas las miradas del Atlético de Madrid están totalmente centradas en Mateu Alemany, su director deportivo, que está llamado a reforzar el equipo que entrena Diego Pablo Simeone de cara a la recta final de temporada. A pesar de ello, el club rojiblanco no descuida otros aspectos del club y también ha trabajado en captar a jóvenes promesas que puedan ayudar o llegar a la élite en un futuro no muy lejano. La última adquisición que ha realizado el Atleti ha sido el talento de la UD Almería: Marko Perovic.

El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con la UD Almería para cerrar el fichaje del atacante Marko Perovic según ha informado Fabrizio Romano. El trato es una cesión con opción de compra. El futbolista no se incorporará al primer equipo sino que se unirá al Atlético de Madrid B que entrena Fernando Torres y que juega en la competitiva Primera RFEF.

Marko Perovic es un extremo zurdo, que puede jugar en las dos bandas, y que actualmente cuenta con sólo 19 años. Se trata de una apuesta de futuro del Atlético de Madrid por un jugador, natural de Montenegro, que sólo ha durado poco más de un año en la UD Almería a la cual llegó procedente del FK Jezero de su país natal en el verano de 2024. Comenzó en el segundo equipo del club indálico, pero este año ya ha formado parte de la UD Almería habiendo disputado 193 minutos repartidos en 9 partidos entre la Segunda división y la Copa del Rey.

El Atlético de Madrid ha tenido más fácil el fichaje de Marko Perovic debido a las buenas relaciones que tiene contra la UD Almería, ya que no hay que olvidar que estos dos clubes en el pasado verano acordaron el traspaso de Marc Pubill, quien ahora es titular indiscutible en el club madrileño.

El Atlético de Madrid se mueve para cerrar dos fichajes para el primer equipo

El Atlético de Madrid, dejando de lado los refuerzos para las categorías inferiores, está totalmente centrado en realizar dos fichajes para mejorar el equipo que entrena Diego Pablo Simeone para lo que resta de temporada.

Mateu Alemany, que ha asegurado que no va a firmar ningún parche y sí jugadores importantes, tiene como objetivo el incorporar a un centrocampista y a un futbolista de ataque, ya sea de banda o más delantero. Sea como fuera, se esperan llegadas en el club rojiblanco para felicidad de Diego Pablo Simeone, su entrenador, que tras el partido contra el RCD Mallorca confirmó que necesitan fichajes.