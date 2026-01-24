Respuesta al Atlético de Madrid en su intento de fichar a Kang-in Lee

El club rojiblanco está muy interesado en fichar al atacante del equipo francés, pero el PSG tiene otros planes. La incorporación del de Corea del Sur se complica, y mucho, porque el conjunto que entrena Luis Enrique desea convencer al asiático para que se olvide de un cambio de aires

Kang-in Lee ha sido uno de los nombres que más ha ilusionado a la afición del Atlético de Madrid en los últimos días después de desvelarse que el club rojiblanco estaba intentando el fichaje del futbolista del Paris Saint-Germain. Una operación que, de inicio, estaba complicada por las elevadas exigencias económicas del equipo francés para dar luz verde al movimiento y que ahora poco menos que se va convertido en un casi imposible debido a que el PSG tiene otros planes con el asiático lo cual ya se le ha comunicado al Atleti.

El PSG le comunica al Atlético de Madrid que Kang-in Lee no saldrá de su equipo en este mercado de fichajes de invierno

El Atlético de Madrid está peinando el mercado de fichajes en busca de un atacante después de que se concretara y oficializara la salida de Giacomo Raspadori a la Atalanta. Mateu Alemany, director deportivo del club rojiblanco, ha puesto sus ojos en Kang-in Lee el cual está abierto a la posibilidad de unirse al Atleti.

Con este contexto, el Atlético de Madrid se ha encontrado primero con las elevadas exigencias económicas del Paris Saint-Germain y luego con una respuesta clara del club francés sobre el futuro del asiático. Según informa el compañero Matteo Moretto, el PSG ya le ha hecho saber al cual rojiblanco que no quiere ni 40 ni 50 millones de euros por el de Corea del Sur ya que la realidad es que no tiene planes de dejar salir a Kang-in Lee en este mes de enero.

De hecho, el Paris Saint-Germain no tiene ninguna necesidad en vender a Kang-in Lee ya que el futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Por si fuera poco, el club francés le va a presentar una propuesta de renovación al de Corea del Sur para quitarle de la cabeza el cambiar de aires. En lo que va de temporada, Kang-in Lee ha disputado 21 partidos y 1.096 minutos en los que ha marcado 2 goles y ha dado 3 asistencias con el PSG.

El Atlético de Madrid y el mercado de fichajes de invierno

A pesar de que el Atlético de Madrid desea fichar a un extremo para darle más argumentos ofensivos a su entrenador Diego Pablo Simeone, la realidad es que la prioridad del club rojiblanco en este mercado de fichajes de invierno es incorporar a un centrocampista que supla la salida de Conor Gallagher.

Tras la marcha del inglés, el equipo rojiblanco se ha quedado sólo con Pablo Barrios, Koke y Johnny Cardoso como futbolistas que se desenvuelven en esa demarcación más lo que pueda ayudar Marcos Llorente que comenzó su carrera deportiva jugando en esa posición de centrocampista pero que ya ha virado a ser un carrilero o un futbolista de gran despliegue físico y recorrido que se adapta a otros aspectos del juego.