Strand Larsen, rumbo al Crystal Palace en una operación cercana a los 50 millones

El Crystal Palace está a punto de cerrar el fichaje más caro de su historia con la llegada del delantero noruego Jørgen Strand Larsen procedente del Wolverhampton

El Crystal Palace está decidido a dar un golpe sobre la mesa en el mercado de fichajes y ha alcanzado un acuerdo con el Wolverhampton para el traspaso del delantero noruego Jørgen Strand Larsen por una cifra que ronda los 50 millones de libras, convirtiéndose en la operación más cara de la historia del club londinense.

La negociación, liderada por el influyente agente Jorge Mendes, contempla un pago fijo cercano a los 45 millones de libras, al que se añadirían variables por valor de otros cinco millones, según el cumplimiento de determinados objetivos deportivos.

Un fichaje récord que redefine la política del Palace

De confirmarse la operación, Strand Larsen superará el reciente desembolso realizado por el Palace para fichar a Brennan Johnson, por quien abonaron 35 millones de libras hace apenas unas semanas. La llegada del exjugador del Celta de Vigo marcaría un antes y un después en la ambición del club, que busca consolidarse en la Premier League con un proyecto más agresivo en lo deportivo y financiero.

En Selhurst Park consideran que, pese a su discreto rendimiento esta temporada, el delantero noruego posee el perfil ideal para liderar el ataque a medio plazo y convertirse en una referencia ofensiva estable.

Competencia descartada y ventaja decisiva

Aunque Leeds United y Nottingham Forest seguían de cerca al atacante de 25 años, el Crystal Palace ha tomado la delantera con una propuesta económica que ninguno de sus rivales está en disposición de igualar. Leeds llegó a presentar una oferta cercana a los 40 millones, que fue rechazada por los Wolves, mientras que Forest solo ha mantenido contactos exploratorios.

Anteriormente, el Wolverhampton ya había desestimado varias propuestas del Newcastle, que el pasado verano llegaron a alcanzar los 55 millones de libras, al considerar que el jugador era clave para su proyecto.

El contexto del Wolverhampton y una venta estratégica

Desde la óptica del Wolverhampton, la operación responde a una estrategia clara. El club es consciente de que el valor de Strand Larsen podría depreciarse drásticamente en caso de descenso, por lo que cerrar ahora una venta de esta magnitud resulta clave para su estabilidad financiera.

El delantero firmó de manera definitiva el pasado verano tras una cesión exitosa procedente del Celta, operación valorada en torno a 23 millones de libras, y amplió contrato hasta 2030. Sin embargo, tras marcar 14 goles la pasada temporada, su producción ofensiva ha caído notablemente, con un solo tanto en 19 partidos este curso.

Efecto dominó en Selhurst Park

El fichaje de Strand Larsen tendría consecuencias inmediatas en la plantilla del Palace. La continuidad del delantero francés Jean-Philippe Mateta queda seriamente en entredicho, después de que el propio jugador haya manifestado su deseo de salir en este mercado invernal. Nottingham Forest ya ha presentado una oferta cercana a los 35 millones de libras, aunque el Palace no permitirá su marcha sin un reemplazo garantizado.

Proyección internacional y presente liguero

A nivel internacional, Strand Larsen suma 24 partidos con la selección de Noruega y es uno de los nombres llamados a integrar la lista para el Mundial de este verano en Norteamérica. Curiosamente, su único gol esta temporada llegó precisamente ante el Crystal Palace, en un duelo disputado en noviembre.

Actualmente, el Palace ocupa la 15ª posición en la Premier League con 28 puntos y prepara su próximo compromiso ante Nottingham Forest, mientras acelera una operación que podría redefinir su futuro deportivo inmediato.