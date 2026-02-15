El audio de VAR del polémico gol anulado a Borja Iglesias: "La pelota está dividida y ha forzado al jugador el último toque del rosa"

Borja Iglesias, que acabó marcando en el tiempo añadido el gol del empate a dos, anotó antes el 1-2 aunque el tanto finalmente no subió al marcador por un fuera de juego que fue revisado durante muchos minutos desde la Sala VOR

Espanyol y Celta empataron a dos un duelo que puedo ganar cualquiera. Se adelantaron los vigueses con un tanto de Ferran Jutglà en la primera parte pero en la segunda Kike García puso la igualada. El partido se abrió y Borja Iglesias logró adelantar de nuevo a los de Claudio Giráldez, sin embargo, tras una larga revisión desde el VAR, el tanto fue anulado por fuera de juego.

En el tramo final del partido, Dolan lograría culminar la remontada perica pero en el tiempo añadido, de nuevo el 'Panda' perforaba las mallas de Dmitrovic y esta vez el tanto sí subía al marcador. El final, reparto de puntos aunque no exento de polémica por eso gol anulado a Borja Iglesias cuando el marcador todavía reflejaba el 1-1.

Al filo de la medianoche, el perfil en X de la Real Federación Española de Fútbol sacaba a la luz la conversación entre Guillermo Cuadra Fernández, el árbitro de campo, e Iván Caparrós, en la Sala VOR, que chequea la jugada y acaba llamando a su compañero para que vaya a revisar la jugada al monitor para que determinase si había o no fuera de juego de Borja Iglesias en la jugada del gol.

El audio entre Cuadra Fernánez y el VAR

"Guille te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti de fuera juego", le dice Caparrós, y una vez Cuadra Fernández acude el monitor responde: "Delante de la pantalla, Borja está en fuera de juego".

El árbitro desde la Sala VOR explica su percepción: "Vale Guille, aquí existe posición de Borja Iglesias en el toque del delantero, y después es Omar el que contacta con el balón por último momento. Para que valores si la acción de Omar es forzada".

Guillermo Cuadra Fernández ve la jugada repetida en varias ocasiones en el monitor y decide lo siguiente: "Vale, ese toque habilita porque es una acción forzada por parte del defensa, que nunca habilitaría a Borja que está en posición de fuera de juego. No llegamos a considerar que tiene el control de la pelota. La pelota está dividida y ha forzado al jugador el último toque del rosa. Por favor, parámela en el toque del rosa. Para, vale... parámela. Ahí, ahí Borja está en fuera de juego. Nos vamos con fuera de juego". A lo que desde el VAR le da la razón: "Recibido".

Giráldez, resignado con la interpretación del árbitro

En la acción del gol, Pablo Durán recoge el rechace y en ese momento que toca el balón para asistir a Borja Iglesias está en fuera de juego, pese el balón antes de llegar al 'Panda' lo toca Omar El Hilali.

El propio Claudio Giráldez explicaba en rueda de prensa la justificación que le daba el colegiado sobre el tanto anulado. "No soy el árbitro y hay que aceptarlo. Cuesta, pero aceptarlo. Me comunica que no es intencionado el toque del jugador del Espanyol y que eso hace que sea fuera de juego. Antes no recibimos ninguna explicación", zanjó.