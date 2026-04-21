Athletic Club - Osasuna: alineaciones probables, horario, canal y donde ver en TV el partido de la Liga EA Sports

Los rojiblancos, en busca de una victoria que les de la salvación, reciben a un buen Osasuna con la vista puesta en Europa

El Athletic Club de Bilbao recibe en San Mamés a Osasuna en la jornada 33 de LaLiga. El duelo significa mucho más que 3 puntos para ambos equipos ya que los objetivos de la temporada dependen, en parte, de este duelo.

Un victoria urge en el Athletic Club

El equipo rojiblanco regresa a 'La Catedral' diez días después de la dolorosa derrota frente al Villarreal. Un 1-2 ante los de Marcelino que provocó el enfado de buena parte de una afición. Los de Ernesto Valverde, por lo tanto, tratarán de reconciliarse con sus seguidores y alcanzar por fin esa cifra de 41 puntos que se da por hecho que aleja definitivamente cualquier peligro clasificatorio. Beñat Prados, en la última fase de recuperación de su grave lesión de rodilla, y Maroan Sannadi son las dos únicas bajas del Athletic para este partido. Quién sí estará es Vivian, que vuelve justo a tiempo tras perderse los entrenos de la semana para disputar el duelo. Su compañero Yeray Álvarez se perfila como la primera opción para entrar en el once en el caso de que el central internacional no esté en condiciones. En esa línea defensiva se espera también que Gorosabel o Areso suplan en el lateral derecho a Lekue, muy señalado en el partido con el Villarreal.

Alineación probable: Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Osasuna quiere aprovechar su buen momento

Por parte de Osasuna, su entrenador, Alessio Lisci, se ha mostrado esperanzado de cara a la cita de mañana: "Estoy convencido que estamos en un buen momento y hay que alargarlo porque quedan siete finales y hay que sacar todos los puntos posibles. Matarnos en cada balón y luego ver qué hemos sido capaces de hacer". Los 'rojillos' encaran la cita en un buen momento de forma tras encadenar tres jornadas sin perder. La victoria frente al Girona y los empates ante Alavés y Betis han permitido a los navarros sumar confianza en un tramo decisivo de la temporada.

Alineación probable: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrnado, Galán; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.

Athletic Club - Osasuna ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El choque entre el Athletic Club y Osasuna se jugará en el estadio de San Mamés el 21 de abril. El partido dará comienzo a las 19:00 horas de la tarde.

Athletic Club - Osasuna: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El duelo será retransmitida a través del canal DAZN LaLiga tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles.

Atlético de Madrid - Real Sociedad: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al partido entre el Athletic Club y Osasuna, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de esta final y una completa cobertura con la crónica, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Ernesto Valverde, de Alessio Lisci y del resto de protagonistas.