Maroan Sannadi se cae de los planes de Ernesto Valverde

Ernesto Valverde deja Maroan Sannadi fuera de la convocatoria del Athletic Club para el partido ante Osasuna e incluye a Vivian entre los 24 elegidos

El Athletic Club se medirá a Osasuna sin la presencia de Maroan Sannadi, que ha sido la baja más llamativa de la convocatoria ofrecida por Ernesto Valverde. El atacante internacional marroquí se perderá el duelo de la jornada 33 en lo que parece ser una decisión técnica del técnico rojiblanco, debido a que el Athletic Club no se ha pronunciado acerca del estado físico del futbolista.

Maroan Sannadi, fuera de la convocatoria del Athletic Club

Tras 5 meses de baja por una operación en la rodilla, Maroan Sannadi regresaba al Athletic Club en busca de un hueco en el once de Ernesto Valverdee, pero la realidad es que desde que ha llegado no ha encajado en la idea del 'Txingurri'. En el primer partido tras su recuperación, ante el Getafe, el atacante jugó a penas 20 minutos en la derrota ante los azulones y se quedó fuera de la convocatoria ante el Villarreal. Ahora, Maroan Sannadi vuelve a quedarse apartado de los planes de Ernesto Valverde, mientras que en el Athletic Club guardan silencio en torno al futbolista marroquí.

Para Maroan Sannadi era fundamental regresar con minutos y acierto esta temporada después de haber irrumpido con fuerza el pasado curso en la primera plantilla del Athletic Club, pero a la vez recibir sus primeras críticas por el rendimiento ofrecido durante toda la segunda parte de la temporada. Durante toda la semana, Maroan Sannadi se ha estado ejercitando junto al resto de sus compañeros, por lo que su baja en la convocatoria apunta a ser una decisión técnica de Ernesto Valverde, que necesita rendimiento inmediato en la plantilla para sacar la Athletic de una situación insostenible.

Vuelve Dani Vivian a los planes de Ernesto Valverde

En el apartado de las buenas noticas, el central del Athletic Club, Dani Vivian, que la semana pasada trabajó a menor ritmo que sus compañeros a causa de unos ligeros problemas físicos, entró finalmente en la convocatoria de 24 jugadores citados por Ernesto Valverde para el partido de este martes en San Mamés frente a Osasuna. Una lista en la que la única novedad respecto a la de la última jornada es el regreso de Jesús Areso, descartado por decisión técnica en el partido frente al Villarreal. De esta forma, la convocatoria del Athletic para el partido contra Osasuna es la formada por Unai Simón, Gorosabel, Yeray, Laporte, Yuri, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta, Padilla, Vivian, Paredes, Vesga, Berenguer, Areso, Lekue, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Navarro, Izeta y Rego.