De Marcos apuesta por Iñigo Pérez e Iraola como entrenadores del Athletic Club

El ex futbolista del Athletic Club desea ver a Iraola o a Iñigo Pérez, en un futuro, sentado en el banquillo de San Mamés dirigiendo al Athletic Club

Ernesto Valverde no continuará en el Athletic Club la próxima temporada y desde la entidad vasca ya se mueven en busca de un sustituto. Muchos nombres han sonado para ocupar el banquillo de San Mamés, aunque todo apunta que la opción favorita de la directiva vasca es Terzic. Entre la lista de nombres aparecían dos ex jugadores del Athletic Club, que actualmente triunfan como técnicos en sus respectivos equipos. Iraola e Iñigo Pérez ocupaban un puesto alto en la nombrada lista y son la apuesta de De Marcos, al ser preguntado sobre si ve a alguno de los dos dirigiendo al Athletic Club en un futuro. "Ojalá sea así", respondía el ex futbolista del equipo rojiblanco.

De Marcos, sobre Iraola e Iñigo Pérez: "Todo el mundo dice que algún día entrenarán al Athletic y ojalá sea así"

Y es que el ex lateral derecho del Athletic Club mantiene una gran relación con ambos entrenadores, con los que coincidió en su etapa de jugador en el Athletic Club. "Sabemos que Ernesto no va a seguir, ya no tengo ni idea pero en Bilbao suenan otros nombres y evidentemente yo soy amigo de Andoni Iraola y de Iñigo Pérez, dos entrenadores que me gustan mucho como personas y entrenadores, todo el mundo dice que algún día entrenarán al Athletic y ojalá sea así. Ahora mismo estoy expectante también por conocer quién será el nuevo entrenador y seguro que con la plantilla que hay y los jugadores buenos que hay en el equipo haremos una buena temporada en la próxima campaña", destacaba De Marcos en la gala de los premios Laureus acerca del sustituto de Ernesto Valverde en el banquillo del Athletic Club.

Terzic, la opción favorita para el Athletic Club

A pesar de que De Marcos apuesta por ambos entrenadores, la realidad es que el técnico que más gusta a la directiva y que más cerca está de firmar por el Athletic Club, como contamos en ESTADIO Deportivo, es Terzic. El alemán es del agrado de la directiva rojiblanca que apuesta por un perfil extranjero frente a gente que ya conoce la casa. Su pasado en el Borussia Dortmund y su buen hacer en el equipo alemán, al que llevó a una final de la UEFA Champions League, ilusiona a un Athletic Club que, tras una temporada difícil, ven en el míster germano un salto de calidad para asentarse en Europa y expandir la marca del Athletic Club más allá de España. Aún no hay nada cerrado, aunque con el nombramiento de Jon Uriarte, que será presidente del Athletic Club hasta 2030, todos los caminos llevan a Terzic.