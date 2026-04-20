Dudas con el rumbo del Athletic Club en manos de Jon Uriarte

La grada de animación critica el modelo de gestión de Jon Uriarte y anuncia que, aún así, animarán al Athletic Club en el tramo final de temporada

Jon Uriarte será presidente del Athletic Club hasta 2030 debido a que su candidatura es la única que se ha presentado a las recientes elecciones en la entidad vasca. El club volverá a estar en sus manos, algo que no agrada a la grada de animación del equipo rojiblanco, que duda acerca del rumbo del Athletic Club con Jon Uriarte como máximo responsable.

Así lo han subrayado en un comunicado emitido por Herri Norte que mantiene el pulso a Jon Uriarte, abriendo la brecha entre el club y la grada de animación. "No ha sido la temporada que hubiéramos deseado. No estamos en el lugar esperado y, lo decimos de manera clara: no se han cumplido los sueños que teníamos a principio de temporada todos y todas las athleticzales", comienza el comunicado en el que se duda de Jon Uriarte criticando el "rumbo que ha tomado en el área social", algo que, según este grupo, no se puede desligar de los resultados deportivos.

Distanciamiento entre los aficionados y el Athletic Club

Además, Herri Norte también hace hincapié en la distancia entre el club y los aficionados, algo que destacan como "notorio" en los últimos años. "Es notorio que la distancia entre el Club y los aficionados es cada vez más granden. El modelo de grada y de Gazte Abono que se ha impuesto desde la directiva, la privatización de diversos espacios de San Mamés, el salvaje precio de las entradas, la falta de memoria en torno a la figura de Iñigo Cabacas, la criminalización de sectores enteros de la afición, la distancia entre los jugadores y los Athleticzales… la consecuencia de todos estos factores es clara: tenemos un Club que, cuando los resultados deportivos no acompañan, se viene abajo. El modelo de gestión basado en la ley de la oferta y la demanda es la que ha creado esta situación", destacan en el comunicado.

Ánimos al Athletic Club de cara al final de LaLiga

Aún así, el grupo ha dejado claro que seguirán acudiendo a San Mamés para animar al equipo, puesto que una cosa no quita a la otra. La situación del Athletic Club en la tabla clasificatoria de cara a los objetivos marcados a principio de curso es difícil, y la grada de animación apartará su peculiar lucha contra Jon Uriarte para centrar, en estas últimas jornadas, el foco en los resultados deportivos, esperanza a la que se aferra un Athletic Club en horas bajas. "Hacemos un llamamiento especial de cara al partido del martes para dejarnos las gargantas y arropar al equipo", sentencian.