El Athletic Club tiene motivos para soñar con Nico Williams

Hasta la fecha, el pequeño de los Williams registra esta temporada su mejor porcentaje goleador en LaLiga con el Athletic Club en una temporada que podría acabar igualando su mejor cifra goleadora en Primera división

La temporada de Nico Williams en el Athletic Club de Bilbao podría catalogarse como un fracaso por culpa de las lesiones, aunque en el club tienen motivos para soñar con el futbolista de cara a un curso que aún no se ha terminado y un futuro que se antoja brillante para el futbolista de la mano de la entidad vasca. Aunque las lesiones han mermado el curso del futbolista navarro, que se ha perdido gran parte de la temporada, su porcentaje goleador en LaLiga ha subido notablemente respecto a temporadas anteriores y, a falta de 7 partidos para el cierre de campaña, Nico Williams tiene la posibilidad de igualar su mejor marca goleadora con el Athletic Club en LaLiga.

Desde que Nico Williams se consolidó en la primera plantilla del Athletic Club, pasando a ser una figura clave en los esquemas del Athletic Club, la producción ofensiva del cuadro vasco aumentó, aunque sus registros goleadores seguían estancados, no siendo el punto más fuerte de joven delantero. En su mejor temporada goleadora, la perteneciente a la campaña 2022/2023, el extremo navarro sumó 6 goles en LaLiga en un total de 36 partidos jugados. El porcentaje goleador del futbolista fue de un 16,67%, un registro que empeoró en el siguiente curso, bajando hasta los 5 goles en 31 partidos. Ya en la pasada campaña, la pubalgia empezó a hacer mella en el futbolista, que se perdió 9 partidos de LaLiga. En 29 encuentros, Nico Williams vio puerta en 5 ocasiones, mejorando su porcentaje goleador hasta los 17,24%.

El mejor porcentaje goleador de Nico Williams en LaLiga con el Athletic Club

La presente temporada no ha sido, ni está siendo, nada fácil para Nico Williams. De los 31 partidos de LaLiga jugados hasta la fecha, el internacional español se ha perdido 10, siendo la campaña en la que más duelos ha estado ausente de LaLiga. Pero lejos de empeorar su rendimiento de cara puerta, Nico Williams suma 4 goles en 21 partidos y está a 2 tantos de mejorar su registro goleador. De momento, la estrella del Athletic Club suma un porcentaje de cara a puerta del 19,05%, a falta de los últimos 7 partidos de LaLiga.

Al ritmo goleador que va Nico Williams esta temporada, el internacional español suma 1 gol cada 5 partidos en LaLiga en este curso. Si los porcentajes siguen siendo efectivos, se espera que el delantero del Athletic Club anote, mínimo, un gol más en lo que queda de curso, por lo que el porcentaje seguiría siendo el mayor registrado hasta la fecha, con un 17,84% en caso de que juegue los 7 duelos restantes. Pero las estadísticas y los porcentajes están para romperlos y poco a poco, tras su parón obligado por la pubalgia, Nico Williams va encadenando minutos y buenas sensaciones sobre el terreno de juego. El objetivo es seguir mejorando en este tramo final de temporada y sumarse a la lucha europea que el Athletic Club mantiene abierta, con la esperanza de reencontrarse con el gol tras hacerlo por última vez en la jornada 20 de LaLiga.