Jon Uriarte será el presidente del Athletic Club hasta 2030

La candidatura de Jon Uriarte es la única que se ha presentado a las elecciones en el Athletic Club, por lo que el vasco revalida su puesto en el conjunto vasco hasta 2030

Jon Uriarte seguirá al frente del Athletic Club hasta 2030, ya que ha sido el único socio en formalizar su candidatura dentro del plazo, que concluía este sábado. La validez de dicha candidatura será proclamada oficialmente por Junta Electoral antes del próximo jueves día 23 a las 18.00 horas. La lista, encabezada por Uriarte, cuenta con otros 19 cargos que serán ocupados por 13 hombres y 6 mujeres.

El grupo que acompañará a Jon Uriarte en el Athletic Club

Tan solo unas horas antes de cerrarse el plazo, el equipo del empresario bilbaíno confirmó ocho nuevas incorporaciones a la lista, llamando especialmente la atención el nombre del que fuera presidente de la Federación Vasca de Fútbol entre 2021 y 2025, Javier Landeta.

Asier Aurrekoetxea, Juan Alcíbar, Ana Calvo, Julen del Blanco, Eduardo Saiz, Nerea Campo y Eneritz Alonso se han unido también a una junta directiva en la que seguirán Nerea Ortiz, Jon Salinas, Xabi Álvarez, Guillermo Ruiz-Longarte, Ibon Naberan, Nacho Urigüen, Roque Echániz, Jon Ruigómez, Laura Ruiz de Azua, Goizalde Santamarina y Josetxu Urrutia.

De esta manera, Uriarte iniciará su segundo mandato como presidente del Athletic, cargo al que accedió por primera vez el 24 de junio de 2022, tras imponerse en las elecciones a Iñaki Arechabaleta y Ricardo Barkala.

Desde que se celebraron las primeras elecciones a la presidencia en 1977, esta es la segunda ocasión en la historia del Athletic en la que no es necesario acudir a las urnas al haber solo una candidatura. No se vivía una situación similar desde 2015, cuando Josu Urrutia repitió en el cargo como lo hace ahora Uriarte, y encabezó también una única candidatura.

Las renovaciones pendientes en el Athletic Club

Uno de los primeros trabajos que tendrá Uriarte y su equipo nada más llegar a la presidencia será resolver las dudas en torno a los jugadores que acaban contrato este verano en el Athletic Club. Los dos que más prioridad corren en las oficinas vascas son Yeray Álvarez y Yuri Berchiche.

El central del Athletic Club no piensa en otra cosa que no sea terminar su carrera en el Athletic Club, desvelando que ese es su gran sueño como futbolista. Tras una sanción de 10 meses sin poder competir por unas pastillas para el pelo que le jugaron una mala pasada en un control de dopaje, Yeray Álvarez ya ha regresado con el equipo, con el que se ha vuelto a estrenar y al que aprieta para conseguir una renovación de cara a los próximos cursos. El contrato actual finaliza en junio y, de momento, no hay acuerdo entre ambas partes para prolongar su estancia en el Athletic Club.

Yuri, por otro lado, allana el camino de cara a una posible retirada protagonizada por su edad. "No tengo nada decidido, no lo pienso, solo quiero salir de esta situación con el equipo y la afición y una vez que termine la temporada anunciaré lo que tenga que decir", declara el lateral.