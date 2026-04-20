Ernesto Valverde: "Las bajas en el Athletic Club cuestan más porque no podemos ir al mercado y fichar cinco jugadores"

El entrenador del Athletic Club explica el bajón del equipo vasco señalando la cantidad de bajas y la política de fichajes del club

El Athletic Club afronta los últimos 7 partidos de LaLiga con 6 puntos de diferencia del descenso y de Europa. Las bajas han marcado un curso decepcionante en el cuadro vasco que terminará con la marcha de Ernesto Valverde, que ha decidido no prolongar su contrato en San Mamés. Precisamente, la cantidad de bajas que ha presentado durante el año el equipo rojiblanco es la explicación que Ernesto Valverde le da al bajón del equipo, junto con la política de fichajes del Athletic Club: "No podemos ir al mercado y fichar cinco jugadores", destacaba el técnico de Viandar de la Vera en la rueda de prensa previa al choque frente a Osasuna.

"Perder a Yeray 10 meses, como perder a Nico, o a Prados… Perder jugadores titulares o casi titulares ha sido difícil. En nuestro equipo cuesta más porque no podemos ir al mercado y fichar a cinco jugadores", destacaba Ernesto Valverde que se desentiende de quién será su sucesor y deja el tema en manos de la directiva del Athletic Club. "Es cosa del club, el presidente toma sus decisiones. Lo más importante no es quién sea el sustituto del entrenador o del extremo izquierda o del delantero, sino sacar los puntos", deja claro Ernesto Valverde que ha resaltado la importancia de vencer a Osasuna para escalar posiciones en la tabla clasificatoria y acercarse a Europa. "Llega el momento en el que todo es definitivo. Tenemos a seis puntos Europa y el descenso. No hay que tener miedo al miedo, reconocer las cosas y enfrentarte a ellas".

Valverde apela al sentimiento de San Mamés

Por otro lado, Valverde hace un llamamiento a la afición y destaca a su equipo en casa, dónde ha firmado mejores números que cuando le ha tocado jugar como visitante. "En casa somos un equipo que siempre lo intenta. En algunos momentos, hay que calibrar el riesgo, como por ejemplo equipos como el Villarreal. Nuestra presión no está siendo tan fina", subraya el técnico rojiblanco que pide apoyo a la afición en un momento duro para el club y dónde el ambiente entre el equipo y la grada es enrarecido. "El fútbol es transmitir emociones. El público va al campo a buscar esa emoción, estamos aquí para dársela. Hay veces que se produce una emoción en San Mamés que es imposible de superar. Mañana van a venir buscando el punto de ebullición. Tenemos un gran rival", sentencia el entrenador del Athletic Club.