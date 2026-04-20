Jon Uriarte prepara el "plan de acción" del Athletic Club para los próximos 4 años

El presidente del Athletic Club anuncia que la junta directiva ya trabaja en un nuevo plan para un mandato que durará hasta 2030

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, revalida la presidencia tras ser la única candidatura que se ha presentado a las elecciones en la entidad vasca. El bilbaíno será presidente hasta 2030 y comienza su mandato preparando un "plan de acción" para estos 4 años en los que mandará en San Mamés. Muchos son los trabajos que tiene pendiente Jon Uriarte que ha anunciado que él, junto a su equipo, ya se han puesto manos a la obra para mejorar la situación del club vasco.

Jon Uriarte pronunció este lunes en la sede de Ibaigane sus primeras palabras como máximo mandatario rojiblanco de forma oficial en las que aseguró que él y su junta van a "darlo todo" por no defraudar. En su discurso, Uriarte se mostró agradecido con "todos los socios y socias por su apoyo y mensajes de ánimo". Sobre sus planes más inmediatos, el empresario bilbaíno señaló. "En el próximo mes o mes y medio vamos a hacer un diagnóstico de la situación del club, al igual que hicimos hace cuatro años". "Posteriormente, junto con los equipos ejecutivos de Ibaigane y de Lezama, vamos a preparar un plan de acción para los próximos cuatro años", apostilló. "Seguimos llenos de ilusión y cargados de energía para hacer crecer al Athletic en todos los campos: el deportivo, el social, el económico y, por supuesto, en el transversal", afirmó.

Jon Uriarte pide unión en el Athletic Club

A su vez, el presidente del Athletic Club hace un llamamiento a la afición para apoyar al equipo en los 7 duelos de LaLiga que restan para el final, haciendo un especial hincapié en la unión. "Tenemos confianza en que vamos a ser capaces de sacar este partido adelante, pero no podremos hacerlo si no estamos unidos. Necesitamos el apoyo de todas y todos para poder conseguir los tres puntos, conseguir esa cifra que nos asegure la permanencia y poder aspirar a cotas mayores", sentenció Jon Uriarte.

Este último mensaje llega después de que la grada de animación del Athletic Club lanzase un comunicado en contra de la gestión de Jon Uriarte en los últimos años y avisando de las consecuencias que, según ellos, repercuten de manera negativa para el cuadro vasco. "No ha sido la temporada que hubiéramos deseado. No estamos en el lugar esperado y, lo decimos de manera clara: no se han cumplido los sueños que teníamos a principio de temporada todos y todas las athleticzales", comienza el comunicado en el que se duda de Jon Uriarte criticando el "rumbo que ha tomado en el área social", algo que, según este grupo, no se puede desligar de los resultados deportivos.