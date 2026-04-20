Carlos Alcaraz lidera los ganadores de los Laureus 2026
El tenista español encabezó el palmarés en Madrid en una gala que también coronó a Sabalenka, Lamine Yamal y el PSG como grandes protagonistas del deporte mundial
Carlos Alcaraz fue el gran protagonista de los Premios Laureus 2026 celebrados en el Palacio de Cibeles de Madrid, donde se reconoció a los mejores deportistas del año. El español se llevó el galardón masculino tras una temporada sobresaliente.
La ceremonia, conocida como los ‘Oscar del deporte’, también premió a Aryna Sabalenka, Lamine Yamal y el Paris Saint-Germain, en una noche que reunió a las principales figuras del deporte internacional.
Carlos Alcaraz y Sabalenka, reyes del deporte mundial
El gran nombre de la noche fue Carlos Alcaraz. El tenista murciano conquistó el Laureus World Sportsman of the Year tras firmar una de las mejores temporadas de su carrera. Con ocho títulos en 2025, entre ellos Roland Garros y el US Open, el español se impuso a rivales de primer nivel y confirmó su dominio en el circuito.
En categoría femenina, Aryna Sabalenka fue la elegida como mejor deportista del año. La bielorrusa, número uno del ranking WTA, superó a candidatas como Aitana Bonmatí en una votación que reafirma el peso del tenis en la élite.
Lamine Yamal y el PSG, protagonistas del futuro y el presente
Otro de los focos de la gala fue Lamine Yamal. El joven futbolista del FC Barcelona fue reconocido como mejor deportista joven del año, confirmando su irrupción en la élite mundial.
El extremo azulgrana, que recibió el premio de manos de leyendas como Ruud Gullit y Cafú, se mostró agradecido por inaugurar esta categoría en los Laureus.
En el apartado colectivo, el Paris Saint-Germain fue elegido mejor equipo del año. El conjunto dirigido por Luis Enrique firmó una temporada casi perfecta, conquistando todos los títulos posibles salvo el Mundial de Clubes.
Norris, McIlroy y Kim completan los premios principales
La gala también dejó espacio para otros grandes protagonistas del deporte internacional. Lando Norris fue distinguido como revelación del año tras conquistar el mundial de Fórmula 1.
Por su parte, Rory McIlroy recibió el premio al regreso del año, reconociendo su capacidad para volver a la élite tras varios años de irregularidad.
En deportes de acción, Chloe Kim fue premiada como mejor deportista, consolidando su dominio en su disciplina. Mientras, Gabriel Araújo fue reconocido como mejor deportista con discapacidad.
Reconocimientos especiales a leyendas y proyectos sociales
Más allá de los premios competitivos, los Laureus también rindieron homenaje a figuras históricas del deporte. Toni Kroos recibió el galardón a la inspiración deportiva por su trayectoria.
La legendaria Nadia Comăneci fue distinguida con el premio a toda una vida, en reconocimiento a su impacto en la gimnasia mundial. Además, la fundación Fútbol Más fue galardonada con el premio ‘Sport for Good’, destacando su labor social a través del deporte en comunidades vulnerables.
Un palmarés completo que refleja la élite mundial
Los Premios Laureus 2026 dejaron un palmarés amplio y representativo de distintas disciplinas, con el tenis y el fútbol como grandes protagonistas.
Ganadores principales:
- Mejor deportista masculino: Carlos Alcaraz
- Mejor deportista femenina: Aryna Sabalenka
- Mejor joven: Lamine Yamal
- Mejor equipo: Paris Saint-Germain
- Regreso del año: Rory McIlroy
- Revelación: Lando Norris
- Deporte adaptado: Gabriel Araújo
- Deporte de acción: Chloe Kim
- Inspiración: Toni Kroos
- Trayectoria: Nadia Comăneci
- Sport for Good: Fútbol Más
La gala celebrada en Madrid volvió a confirmar el alcance global de estos premios, que reconocen cada año la excelencia deportiva en todas sus formas.