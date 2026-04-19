Atlético, abre los ojos: Simeone ya es pasado

La figura del argentino queda señalada tras perder la final de Copa del Rey, cada vez son más las voces que piensan en un cambio en el banquillo pero... ¿se atreverán desde dentro a dar el paso? En realidad, es la mejor decisión para las dos partes

Será una derrota muy difícil de digerir para Simoene, la plantilla rojiblanca y sobre todo para la afición colchonera. Era la final de Copa del Rey propicia, ante un rival a priori inferior, tras haber dejado en la cuneta al Barça en semifinales y también en cuartos de Champions hace tan solo unos días, pero el que se llevó la Copa fue el rival, una Real Sociedad que trabajó muy bien el partido y lo merció, dejando la figura del 'Cholo' Simeone muy tocada.

Cierto es que desde el segundo 13 ya fue a contracorriente el Atleti, teniendo que ir remando contra el marcador y sufriendo otro golpe psicológico antes del descanso. No fue para nada el guion de una final que hubiera firmado el equipo rojiblanco porque el cansancio iba a aparecer tarde o temprano, por eso la idea del Atlético era no llevar la final a la prórroga, pero una cosa es lo que tú deseas y otra muy diferente lo que pase después.

La Champions, la última bala para no acabar en blanco por quinta temporada

Y es que hay un dato demoledor en contra de Simeone. Esta puede ser la quinta temporada consecutiva en blanco, aunque todavía tiene la bala de la Champions League, donde en semifinales se medirá al Arsenal. El último título que levantó el 'Cholo' como rojiblanco fue LaLiga de la 20/21 y la última final que ganó fue la de la Supercopa de Europa, al Real Madrid.

De acabar la temporada en blanco, que hace tan solo dos días presentaba un final ilusionante, sería sin duda un enorme varapalo para el técnico, la plantilla y la afición. De hecho, no habría que descartar que por fin Simeone y Atlético separaran sus caminos. Parece difícil de creer después de casi 15 años como entrenador rojiblanco, pero nada es para siempre y todo un final.

Simeone y el Atleti, es momento de decir adiós

Incluso quizá sea lo mejor para las dos partes. Simeone es una leyenda del Atlético de Madrid, ha logrado instalarlo en la elite europea después de coger las riendas de un equipo que sumido en la mediocridad. Pero también es evidente que parece haber encontrado su techo. Perdió dos finales de la Champions, en 2014 y 2016 y ha tardado una década en poder optar de nuevo a estar en ella.

Es el título soñado que le resiste. Sería muy bonito que la acabara ganando, lo supondría un broche dorado a su final en el banquillo rojiblanco. Lo de Simeone en el Atleti tiene fecha de caducidad y cada día está más cerca. Debería acabar bien, con un gran abrazo y un acto de despedida a la altura de lo que Simeone ha sido, es y seguirá siendo para el club, pero hay que saber decir adiós. Y el momento ha llegado.

Tiene un año más de contrato, pero nada que no pueda arreglarse con un apretón de manos. A Simeone le vendría bien desconectar o afrontar una nueva aventura seguramente en el extranjero y al Atleti ni digamos. No se ha dado cuenta, aunque cada vez son más los aficionados que sí, que hay vida más allá del técnico argentino. Quién sabe si logran encontrar un técnico que pueda llegar a donde todavía no lo ha conseguido el argentino, pero el miedo a la era 'postSimeone' parece todavía instalado en los pasillos del Metropolitano.

Pero se avecina un verano donde el movimiento en los banquillos será muy grande y eso puede ayudar a decidirse a por el cambio. Importantes técnicos nacionales buscarán nuevo banquillos como son los casos de Ernesto Valverde, Andoni Iraola o Marcelino García Toral, solo por mencionar algunos...