El tuit de la Real Sociedad que remueve a la afición del Valencia y retrata la gestión de Peter Lim

Siete años después de ganar la Copa con el Valencia, Guedes y Soler lo han vuelto a hacer con la Real Sociedad, y la afición che ha demostrado lo mucho que los echa de menos... y de paso ha cargado contra el dueño del club valencianista

La victoria de la Real Sociedad el pasado sábado en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid está siendo celebrada por todo lo alto en la tarde de este lunes en San Sebastián entre la afición txuri urdin y la plantilla de Pellegrino Matarazzo, y en ella hay dos exvalencianistas que han sido fundamentales en el éxito del equipo donostiarra: Carlos Soler y Gonçalo Guedes.

En uno de los muchos tuits que el perfil oficial de la Real Sociedad ha publicado en las últimas horas en X, hay uno que especialmente ha gustado, aunque también ha dolido, a la afición valencianista. En él se puede ver a Guedes y a Soler juntos, cogiendo y besando la Copa del Rey conquistada en La Cartuja. Sobre la foto, la frase: "Qué bueno que vinisteis".

Y prácticamente toda la afición che ha dejado claro que echa de menos a estos dos jugadores con las respuestas al tuit, donde de paso han aprovechado para criticar la política de venta casi total a la que ha sometido Peter Lim al Valencia en los últimos años, primando por delante del éxito deportivo el beneficio económico, lo que ha llevado al Valencia de luchar por títulos y jugar en Europa a pelear por la permanencia.

Soler, un canterano del Valencia malvendido

Curiosamente, ambos llegaron este verano, pero compartieron en el pasado también el vestuario de Mestalla. Carlos Soler, canterano che, fue vendido por Peter Lim en el verano de 2022 al París Saint-Germain a cambio de 18 millones de euros. Tres años más tarde, los franceses hicieron lo propio a la Real Sociedad, por seis millones.

Llegó a San Sebastián para volver a ser importante y vaya si lo ha conseguido. El centrocampista valenciano tardó en hacerse importante en los planes de Sergio Francisco apenas un mes, pero desde que hizo con la titularidad no la ha soltado, ni con el cambio de entrenador, más bien al contrario pues con Pellegrino Matarazzo su importancia en el equipo se ha multiplicado, hasta el punto de haberse ganado el derecho de volver con España en la última convocatoria y tener opciones de estar en el Mundial del próximo verano.

Guedes, explosión en Valencia y resurección en San Sebastián

Gonçalo Guedes hizo el camino inverso. De París a Valencia en el verano de 2017 en forma de cesión, para que un año más tarde los ches pagaran 40 millones a PSG. Cuatro después, en 2022, fue vendido el Wolverhampton por algo más de 32 millones y medio. Este pasado verano, como Soler, fichaba por la Real Sociedad por apenas cuatro millones y su rendimiento ha sido sobresaliente.

Esta temporada suma nueve goles y ocho asistencias, lo que le ha llevado a regresar a la selección portuguesa casi cuatro años después de su última convocatoria. Con Sergio Francisco, Guedes se mostró intermitente, entrando y saliendo también del once titular, pero con Matarazzo ha sido muy diferente. Titular desde el primer partido y jugando toda la Copa desde cuartos de final.

Ahora, ambos disfrutan de nuevo juntos en San Sebastián, han vuelto a levantar un título de Copa, como hicieran con el Valencia en 2019 y están otra vez en los planes de Luis de la Fuente y Roberto Martínez.